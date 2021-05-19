Собачий вопрос

Стоит ли выгуливать четвероногих друзей в подгузниках?

С начала первого карантина на улицах британских городов резко увеличилось количество мусора и… собачьих фекалий. Согласно данным компании Divert, занимающейся вывозом отходов, местные жители теперь в два раза чаще рискуют наткнуться на экскременты чьих-то питомцев.

Некоторые винят в беспорядке полицейских, дескать, они сосредоточились на нарушителях карантина и перестали следить за владельцами собак. Кто-то полагает, что сами хозяева питомцев расслабились за время локдауна и перестали за ними убирать.

И хотя это может показаться смешным, ситуация складывается невеселая. Собаки в Великобритании производят 900 тонн фекалий ежедневно, а в них содержатся вредные бактерии, которые особенно опасны для детей.

В качестве решения проблемы представитель компании Divert Марк Холл предлагает владельцам надевать на своих собак подгузники – это позволит улицам оставаться чистыми. «Собаки, конечно, лучшие друзья человека, но не в том случае, когда дело доходит до туалета», – говорит Холл.

А вы как считаете? Да, подгузники значительно улучшат ситуацию с чистотой улиц.

Нет, это вредно для собак. View Results