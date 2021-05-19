«Мы британская компания, но с русской идеей»

Сеть супермаркетов «Светофор» выходит на британский рынок. В Британии магазины российского ретейлера откроются под торговым брендом Mere – дискаунтер насчитывает более трех тысяч торговых точек по всему миру. Местные покупатели смогут оценить достоинства этих супермаркетов уже летом.

Почему в Британии компания работает под торговым брендом Mere и что в себе несет это название? По какому принципу будет формироваться ассортимент и появятся ли на полках британских супермаркетов русские продукты? Об этом и не только в интервью газете рассказал Александр Чкалов – руководитель по развитию британского направления компании Mere.

– На российском рынке ваша ретейлерская сеть называется «Светофор». Почему для продвижения на рынках Европы, в том числе и Великобритании, вы выбрали торговый бренд Mere?

– Название «Светофор» довольно сложно для иностранцев и по звучанию, и по смыслу, поэтому еще на старте зарубежных проектов компания приняла решение о создании отдельного торгового бренда, который бы более комфортно ложился на восприятие местного населения. Выбирали из нескольких вариантов, но Mere подошло идеально. Во-первых, слово несет положительную смысловую нагрузку – на английском оно означает что-то небольшое, простое, нейтральное. Во-вторых, с ним не связано никаких стереотипов. Кроме того, хотелось, чтобы слово ассоциировалось больше с идеей, а не с компанией. Ведь мы транслируем нашим покупателям именно идею.

– И в чем она состоит?

– Все довольно просто: предоставить нашим покупателям самые низкие цены на товары.

– На чем вы экономите, за счет каких ресурсов вам удается продавать дешевле конкурентов?

– Прежде всего, конечно, помогает опыт, наработанный компанией, который позволяет создавать такое низкостоимостное предложение, и это вопрос не столько экономии, сколько организации бизнес-модели. Это достаточно многосоставный процесс: мы экономим на всем. Наш формат заставляет нас поступать так, ведь наша задача – предоставить покупателю абсолютно чистый с точки зрения конечной стоимости товар. К примеру, когда вы приходите в любой торговый центр, розничная цена, которую видит уже конечный покупатель, включает в себя довольно много дополнительных затрат: на маркетинг, рекламу, оплату труда сотрудников, – а также расходы, которые оплачивались на всех этапах предпродажной подготовки товара: аренда и оформление помещения, закупка оборудования и прочее. Наша компания максимально минимизирует расходы, исключая все, что возможно исключить.

– Вы режете косты ваших партнеров или свой заработок? А как тогда компания находит средства на развитие?

– Если вы хотите услышать универсальный ответ, то его не существует. Это обычная схема работы, за исключением того, что мы не тратим деньги на многие вещи, как наши конкуренты. Это не означает, что наша бизнес-идея гениальна. Но очевидно, что большая часть торговых компаний может тратить гораздо меньше.

– Каким будет ассортимент британских магазинов Mere?

– При формировании ассортимента мы уделяем внимание не столько позициям по ассортиментной составляющей, сколько цене. Товары, на которые наш отдел закупок в Великобритании сможет получить цены с той разницей, которую мы заявляем, а именно ниже рыночных цен на 30% и более, появятся в наших супермаркетах. Продукция, не прошедшая ценовой барьер, на полках британской сети продаваться не будет. Мы магазин низких цен – не дешевых и специфических товаров, а именно низких цен. Что касается диапазона, мы являемся магазинами формата «универсам», то есть, помимо продуктовой группы, на полках будут представлены и промтовары, и бытовая химия.

– Продукты российских производителей будут присутствовать на прилавках британских супермаркетов?

– На местном рынке Mere будет абсолютно британской компанией, ориентированной на британских арендодателей, поставщиков, производителей и клиентов. Будут ли российские товары? Возможно. Но мы не ставим себе цели завозить импорт, а ориентированы исключительно на местных поставщиков и дистрибьюторов. Поэтому ожидать появления русской еды на полках Mere можно с той же вероятностью, что и на прилавках других английских ретейлеров. Мы британская компания, но с русской идеей.

– Престон, Каслфорд, Калдикот и Молд – по какому принципу выбрались первые города?

– Определенного критерия нет. И это не связано с тем, что в каких-то городах мы хотим работать, а в каких-то нет. В наших планах максимально охватить территорию Соединенного Королевства и открыть супермаркеты как в крупных мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Почему мы стартуем именно в этих четырех городах? Потому что там мы получили те партнерские условия, которые соответствуют нашим требованиям: заключили договоры на аренду, подобрали определенное сервисное обслуживание магазинов, спланировали логистику и т. д.

Магазины во всех городах будут примерно одинаковыми по размеру, потому что у нас существуют строгие критерии по формату. Например, торговая площадь супермаркета должна составлять около тысячи квадратных метров. В каждом будет работать порядка восьми сотрудников. С течением времени количество персонала может варьироваться, но это уже зависит от оборотов торговой точки, ее проходимости и т. д.

– Как вы подбираете сотрудников?

– Подбором персонала наша компания занимается самостоятельно. Мы не отдаем это направление на аутсорсинг, потому что для нас важно, как компания будет представлена нашим клиентам. Компания трепетно относится к своим сотрудникам, занимается их подготовкой и обучением, потому что формат магазинов все-таки имеет некоторую специфику. И чтобы сотрудник мог показывать успешные результаты, уровень его вовлечения, понимания аспектов работы конкретно в нашей сети должен быть достаточно высоким.

– А Лондон входит в число городов, где появится ваша сеть? Ведь это одна из самых дорогих столиц мира…

– Мы будем открываться везде. Если в столице мы найдем помещение до тысячи квадратных метров на приемлемых для нас условиях и в том сегменте, который нам нужен для исполнения формата, то мы откроемся и в Лондоне.

– Когда супермаркеты торгового бренда Mere примут первых покупателей?

– Точной даты пока нет. Сейчас идет довольно непростой процесс подготовки, но мы ориентируемся на июнь. Скорее всего, открытие первых магазинов состоится в конце месяца.

Беседовала Елена Неделя