﻿﻿﻿﻿﻿

Жители Уэльса занимают очередь для оформления сделок с недвижимостью

Жители Уэльса занимают очередь для оформления сделок с недвижимостью
Фото:123rf.com

В этом году резко вырос спрос на жилье

В Уэльсе резко вырос спрос на жилье, однако выставленных на продажу домов слишком мало, чтобы его удовлетворить, пишет BBC. Из-за этого в апреле работникам агентства недвижимости Bidmead Cook пришлось наблюдать неожиданную картину. Порядка тридцати жителей города Абердер провели ночь в очереди на улице, чтобы стать владельцами домов в местечке Cwm Heulwen.

32-летняя Ангарад Гамильтон-Шоу пришла к агентству недвижимости за 18 часов до выставления домов на продажу. «Сначала мы планировали расположиться у офиса в районе полуночи, но из-за ажиотажа на рынке недвижимости решили подойти к трем часам дня. И это прекрасно, потому что уже в четыре за нами начали занимать очередь», – отметила она.

Всего на продажу было выставлено 14 домов, трехспальные по цене £184,9 тыс. и четырехспальные за £320 тыс. 

Директор Bidmead Cook Джинн Фрай-Томас рассказала, что не могла поверить своим глазам, когда увидела людей на одеялах возле офиса компании. Сотрудники проявили участие и раздали им кофе с пончиками.

profile-sample2
Принц Уильям вакцинировался от COVID-19
20-05-2021
profile-sample2
Жители Уэльса занимают очередь для оформления сделок с недвижимостью
20-05-2021
profile-sample2
Завершился британский этап Чемпионата по чтению вслух «Открой рот»
20-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.