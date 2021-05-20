Жители Уэльса занимают очередь для оформления сделок с недвижимостью

В этом году резко вырос спрос на жилье

В Уэльсе резко вырос спрос на жилье, однако выставленных на продажу домов слишком мало, чтобы его удовлетворить, пишет BBC. Из-за этого в апреле работникам агентства недвижимости Bidmead Cook пришлось наблюдать неожиданную картину. Порядка тридцати жителей города Абердер провели ночь в очереди на улице, чтобы стать владельцами домов в местечке Cwm Heulwen.

32-летняя Ангарад Гамильтон-Шоу пришла к агентству недвижимости за 18 часов до выставления домов на продажу. «Сначала мы планировали расположиться у офиса в районе полуночи, но из-за ажиотажа на рынке недвижимости решили подойти к трем часам дня. И это прекрасно, потому что уже в четыре за нами начали занимать очередь», – отметила она.

Всего на продажу было выставлено 14 домов, трехспальные по цене £184,9 тыс. и четырехспальные за £320 тыс.

Директор Bidmead Cook Джинн Фрай-Томас рассказала, что не могла поверить своим глазам, когда увидела людей на одеялах возле офиса компании. Сотрудники проявили участие и раздали им кофе с пончиками.