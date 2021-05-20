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Завершился британский этап Чемпионата по чтению вслух «Открой рот»

Завершился британский этап Чемпионата по чтению вслух «Открой рот»

А 18 мая состоялся финал конференции «Заграница»

Завершился британский этап и финал конференции «Заграница» Чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот». В сезоне 2020/2021 уже прошли матчи в Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге и Бирмингеме и Манчестере.

В жюри были приглашены видные деятели культуры и искусства, музыканты, журналисты, писатели, проживающие на территории Великобритании. Среди них – театральный режиссер Владимир Щербань, актер театра и кино Олег Хилл, журналист Олег Кашин, актриса Алеся Маньковская, поэтесса Алла Башенко, главный редактор русскоязычной газеты «Англия» Ксения Дьякова-Тиноку, переводчик с 30-летним стажем Саймон Холлингсворт и многие другие.

15 мая состоялся финальный матч, в котором в упорнейшей борьбе выиграла преподаватель Кембриджского университета Марина Баррелл. Также в финале за звание Чемпиона Британской лиги сражались актриса Ирина Кара и переводчица Ксения Андриуца.

Председатель Британской Лиги Маргарита Баскакова пообещала, что чемпионат будет и дальше проходить на острове: «Невероятно приятно, что у нас получилась целая лига и мы провели несколько игр в этот сезон. Точно будем продолжать. Кстати летом пройдет Открой Рот. Футбол, где можно всем оторваться от души. Это будет командная игра.»

18 мая состоялся финал конференции «Заграница», где за путевку в финал Чемпионата на Красной площади 3 июня сошлись 13 участников из Франции, Эстонии, Аргентины, Испании, Белоруссии, Германии, Турции, США, Великобритании, Туниса и Иордании. Победила чемпионка Берлина – актриса Янина Ахх. Марина Баррелл заняла 9 место.

«Открой рот» – так называется чемпионат по чтению вслух на русском языке, который в 2021 году отметит десятилетие. В чемпионате принимают участие любители почитать вслух из 200+ городов России и 18 зарубежных стран.

«Открой рот» – это и литература, и спорт. Здесь все как в большом спорте: напряженная борьба, высокий накал страстей, удача и непредсказуемые повороты игры. Участники вслух читают короткие отрывки текста разного формата, от поэзии до технических инструкций. Жюри оценивает технику чтения и артистизм. Победитель может быть только один, остальные участники честно делят второе место.

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