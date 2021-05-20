Принц Уильям вакцинировался от COVID-19

Он переболел коронавирусом в апреле прошлого года

Королевская семья Великобритании вакцинируется одновременно с гражданами страны. На этой неделе очередь на прививку дошла до людей 38-39 лет, поэтому принц Уильям получил свою первую дозу препарата против COVID-19.

Он поделился фотографией в своем «Твиттере» и поблагодарил врачей за самоотверженный труд. Какую вакцину получил принц, в сообщении не уточняется, сообщает Sky News. Кроме того, неизвестно, привилась ли его супруга, 38-летняя герцогиня Кэтрин. Елизавета II и ныне покойный принц Филипп получили первую дозу вакцины в январе, а принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла – в феврале этого года.

Недавно стало известно, что принц Уильям переболел коронавирусом в апреле 2020 года, сразу после своего отца. Однако он не стал афишировать болезнь, мотивируя тем, что не хотел никого тревожить. За герцогом Кембриджским следили придворные врачи, а сам он изолировался в семейном поместье в Норфолке.

Программа вакцинации в Великобритании идет ускоренными темпами. В NHS England подтвердили, что с 21 мая записываться на прививку могут люди в возрасте 34-35 лет.