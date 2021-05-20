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Рестораны и бары в Англии продолжают пустовать

Рестораны и бары в Англии продолжают пустовать
Фото:123rf.com

Даже ослабление ограничений не повлияло на число клиентов

С 17 мая ресторанам, кафе и барам Англии разрешили принимать посетителей в помещении. Владельцы заведений с нетерпением ждали этого дня, а некоторые даже наняли дополнительный персонал, ожидая притока клиентов. Однако масштабного события не случилось – многие люди по-прежнему избегают заведений общественного питания на фоне новостей об индийском штамме COVID-19.

К примеру, владелица бара-ресторана Zafiros в Труро Мэнди Хоар утверждает, что даже прошлым летом в заведении было гораздо больше посетителей. Ресторан закрылся зимой 2020 года из-за коронавирусных ограничений и простоял почти полгода. В апреле 2021 года правительство разрешило заведениям открыть летние веранды, но Мэнди решила этого не делать, поскольку затраты на обслуживание пяти столиков не окупились бы.

«Ждать столько времени, чтобы открыться – ужасно. Мы знаем, что в других заведениях тоже тихо, и это немного утешает», – рассказала женщина газете Mirror.

Индийский штамм коронавируса может повлиять на планы правительства по окончательному снятию ограничений. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок утверждает, что окнчательное решение по этому вопросу будет принято 14 июня.

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