Перемирие между Израилем и Палестиной вступило в силу

За время вооруженного конфликта погибло более двухсот человек

В ночь с 20 на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Взаимные обстрелы прекратились в 2:00 по местному времени. Ни одна из сторон не признала поражение, сообщает BBC.

Израильские военные объявили, что в стране снимается режим ЧС и перестают действовать ограничения на передвижение. Минувшей ночью палестинцы в секторе Газа вышли на улицу с флагами и устроили массовые шествия в честь окончания конфликта.

«Я приветствую прекращения огня между сектором Газа и Израилем после одиннадцати дней боевых действий и призываю обе стороны соблюдать перемирие», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Президент США Джо Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и поблагодарил его за решение завершить боевые действия. Он также заявил, что США окажут гуманитарную помощь сектору Газа в рамках работы с ООН.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая. За это время на палестинской стороне погибли 232 мирных жителя, причем около 100 из них – это женщины и дети. Однако Израиль утверждает, что по меньшей мере 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок. В самом Израиле под обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей.