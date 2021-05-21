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Принц Уильям обвинил BBC в ухудшении отношений между своими родителей

Принц Уильям обвинил BBC в ухудшении отношений между своими родителей
Фото:twitter.com/kensingtonroyal

Журналисты обманом вынудили принцессу Диану дать скандальное интервью

Принц Уильям выступил с жесткой критикой в адрес BBC после того, как всплыли новые детали о знаменитом интервью принцессы Дианы, сообщает The Independent. В 1995 году она во всеуслышание рассказала о своих проблемах в браке и неверности принца Чарльза.

Независимое исследование бывшего судьи лорда Дайсона показало, что журналист Мартин Башир вошел в доверие к брату Дианы, графу Спенсеру, и фактически вынудил их согласиться на беседу. Башир использовал поддельные банковские выписки, чтобы доказать, что люди из придворного окружения принцессы продают таблоидам сведения о ее личной жизни.

В расследовании лорд Дайсон утверждает, что опечаленная проблемами в личной жизни принцесса Диана, возможно, согласилась бы на интервью и без этого, но принц Уильям считает, что именно журналисты BBC виновны в эскалации напряжения и разводе родителей. «Неописуемо грустно признавать, что это в значительной степени ухудшило ее страхи и паранойю», – заявил он. В отдельном выступлении принц Гарри отметил, что даже смерть его матери ничего не изменила, а журналисты продолжают получать информацию нечестными способами.

Руководство BBC принесло официальные извинения королеве, принцам Чарльзу, Уильяму, Гарри и графу Спенсеру. Компания также вернула награды, полученные за интервью с Баширом. «Хранить их дальше было бы неприемлемым», – говорится в официальном заявлении.

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