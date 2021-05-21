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Ремонт служебных квартир для парламентариев обошелся в £700 тыс.

Ремонт служебных квартир для парламентариев обошелся в £700 тыс.
Фото:flickr.com/uk_parliament

Хотя изначально планировалось потратить всего £280 тыс.

Ремонт пяти служебных квартир для членов палаты общин обошелся в почти £700 тыс., сообщает The Guardian. Изначально чиновникам выделили £280 тыс. на переоборудование помещений, однако после установки новых кухонных гарнитуров, ванных, укладки полов и приобретения ковров, затраты составили £693 тыс. При этом некоторые ремонтные работы еще не завершены. 

Спикер палаты общин Линдси Хойл поднял вопрос о ремонте в марте 2020 года. Главной задачей было обновить интерьер и превратить квартиры в современные и комфортные апартаменты. Их точные адреса газета The Guardian не разглашает из соображений безопасности.

Известно, что в разное время в них жили главный советник спикера Хелен Вуд, секретарь парламентской комиссии Марианна Цвайнарски, а также секретарь палаты общин Джон Бенджер. Как подтвердили источники в парламенте, сам Линдси Хойл также переехал в одну из квартир, пока в его официальной резиденции в Вестминстерском дворце велись работы по обеспечению пожарной безопасности.

Бывший заместитель лидера палаты общин Том Брейк призвал парламент признать перерасходы. «Утаивание подобной информации в прошлом всегда наносило ущерб репутации парламента», – заявил он.

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