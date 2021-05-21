﻿﻿﻿﻿﻿

Великобритания хочет заключить соглашение о беспошлинной торговле с Австралией

Великобритания хочет заключить соглашение о беспошлинной торговле с Австралией
Фото:123rf.com

Британские фермеры выступают против

После «Брекзита» правительство Великобритании стремится заключить как можно больше новых торговых соглашений с другими странами. Министр по вопросам международной торговли Лиз Трасс надеется, что уже к концу июня Великобритания сможет заключить торговую сделку с Австралией. В рамках соглашения обе страны отменят налог на импорт друг для друга, сообщает BBC.

Эта новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны британских фермеров, которые не хотят, чтобы у них появились новые конкуренты. Отмена пошлин означает, что в стране появится много дешевой австралийской баранины и говядины, а значит, сельское хозяйство Великобритании может быть просто уничтожено.

В итоге мнения министров по этому вопросу разделились. В частности, шотландское и валлийское правительства просят у Бориса Джонсона доказательств, что новое соглашение не нанесет урон фермерской деятельности. Министр сельского хозяйства Северной Ирландии Эдвин Путс выступает против отмены пошлин. Представитель премьер министра Великобритании поспешил заверить, что любой вариант торгового соглашения будет прежде всего направлен на защиту сельского хозяйства.

profile-sample2
Принц Уильям обвинил BBC в ухудшении отношений между своими родителей
21-05-2021
profile-sample2
Ремонт служебных квартир для парламентариев обошелся в £700 тыс.
21-05-2021
profile-sample2
Великобритания хочет заключить соглашение о беспошлинной торговле с Австралией
21-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.