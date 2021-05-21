Великобритания хочет заключить соглашение о беспошлинной торговле с Австралией

Британские фермеры выступают против

После «Брекзита» правительство Великобритании стремится заключить как можно больше новых торговых соглашений с другими странами. Министр по вопросам международной торговли Лиз Трасс надеется, что уже к концу июня Великобритания сможет заключить торговую сделку с Австралией. В рамках соглашения обе страны отменят налог на импорт друг для друга, сообщает BBC.

Эта новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны британских фермеров, которые не хотят, чтобы у них появились новые конкуренты. Отмена пошлин означает, что в стране появится много дешевой австралийской баранины и говядины, а значит, сельское хозяйство Великобритании может быть просто уничтожено.

В итоге мнения министров по этому вопросу разделились. В частности, шотландское и валлийское правительства просят у Бориса Джонсона доказательств, что новое соглашение не нанесет урон фермерской деятельности. Министр сельского хозяйства Северной Ирландии Эдвин Путс выступает против отмены пошлин. Представитель премьер министра Великобритании поспешил заверить, что любой вариант торгового соглашения будет прежде всего направлен на защиту сельского хозяйства.