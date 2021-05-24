Как победить маскне?

Наконец открыли двери музеи, рестораны, развлекательные центры, однако ношение маски пока никто не отменял. Как бороться с проблемами кожи, возникающими из-за масок, расскажет руководитель отдела образования космецевтического бренда IMAGE Шарлин Стокер.

– Что такое маскне?

– Маскне – кожное заболевание, относящееся к типу acne mechanica (механическое акне). Маскне появляется при постоянном трении или давлении на кожу в результате регулярного использования покрытий для лица. Поговорив со многими клиентами о том, как изменилась их кожа с тех пор, как мы начали носить маски каждый день, я поняла, что главная проблема – появление новых воспалений, которые проявляются как покраснение на коже и могут быть болезненными.

– Почему ношение маски вызывает столько проблем?

– Частое ношение маски или другого покрытия для лица ведет к закупорке пор, которые и так забиваются косметикой, кожным салом и другими элементами. Когда вы носите маску, воздух не может циркулировать, задерживается влага, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Высыпания также могут быть вызваны трением.

– Как избежать проблем с кожей?

– Регулярный уход может помочь предотвратить высыпания – двойное очищение с помощью мягкого очищающего средства, имеющего сбалансированный pH. Избегайте макияжа в области, которую покрывает маска, или, если вы наносите макияж, используйте минеральную косметику, чтобы предотвратить закупорку пор. Обязательно меняйте маску ежедневно, чтобы на ней не размножались бактерии. Конечно, помогут профессиональные процедуры по уходу за кожей для более глубокого очищения и отшелушивания, способствующие заживлению кожи и предотвращающие появление высыпаний в будущем. Ваш косметолог или дерматолог сможет посоветовать косметические продукты, которые лучше всего подходят для вашей кожи, если есть более серьезные проблемы.

– Нужно ли как-то менять режим ухода за кожей?

– Я рекомендую умываться сразу, как только вы вернетесь домой. Еженедельно стирайте наволочку для подушки, мойте кисти для макияжа, используйте прохладную воду для умывания лица, а не горячую или холодную. Не трогайте лицо и не выдавливайте воспаления, так как это может привести к образованию рубцов и распространению бактерий, что только ухудшит ситуацию. Если вы используете фланель или марлю для очищения лица, стирайте ее каждый день и используйте салфетку для промокания, а не полотенце, которое удерживает влагу и бактерии. Будьте осторожны с кожей: любое дополнительное трение усугубит воспаление. Сразу после умывания наносите сыворотки и увлажняющие кремы, так они лучше впитываются.

– Какие ингредиенты будут полезны? Какие продукты стоит добавить в режим?

– Важно регулярно отшелушивать кожу, это поможет предотвратить закупорку пор. Салициловая кислота – отличный ингредиент, который проникает в поры и очищает их, регулирует выработку кожного сала и предотвращает формирование новых воспалений. Средства для химического отшелушивания проникают в кожу намного глубже по сравнению с механическим отшелушиванием, которое работает лишь на эпидермисе, а мы как раз хотим избежать лишнего трения. Поэтому скраб лучше заменить на кислотный эксфолиант или мягкий пилинг для домашнего применения.

Если ваша кожа раздражена, подойдет нежное отшелушивание с ферментами на основе растений. Ретинол всегда был моим фаворитом среди ингредиентов, поскольку он помогает нормализовать состояние кожи.

Маски на основе глины хороши для удаления загрязнений и кожного жира, успокаивающие маски – для снятия раздражения и чувствительности. Очень важно следить за тем, чтобы ваша кожа оставалась увлажненной (поможет гиалуроновая кислота в составе): если кожа теряет влагу и процесс обновления замедляется, она становится более чувствительной, высыпания могут усугубиться.

Если кожа стала очень сухой и потрескалась, следует избегать активных ингредиентов, таких как ретинол и кислоты. Первая задача – восстановить кожный барьер с помощью успокаивающих ингредиентов, а затем, когда кожа будет в лучшем состоянии и ее барьерная функция будет нормально работать, можно начинать постепенно вводить средства с активными веществами.

– Нужен ли какой-то особый уход мужчинам?

– Рекомендации одни для всех. Единственное, на что стоит обратить внимание мужчинам, – это дополнительное раздражение кожи при бритье. Следует избегать алкоголя в составе средств после бритья, поскольку он вызовет раздражение и сухость и может ухудшить состояние кожи, если вы носите маску. Важно использовать очищающее средство со сбалансированным pH. Масла на растительной основе помогут восстановить барьерную функцию и защитят кожу.

Maskne Kit от Image Skincare – набор средств для устранения акне, вызванного ношением маски.

Шаг 1: the MAX™ stem cell facial cleanser два раза в день

£36 // imageskincare.co.uk

Мягкое очищающее средство для ежедневного применения без сульфатов, кислот и парабенов. Балансирует pH кожи. Подходит для всех типов кожи. Содержит ботулиноподобные пептиды, растительные стволовые клетки и фитоэкстракты. Можно применять для кожи вокруг глаз. Нанести на влажную кожу, провести очищение в течение 2–3 минут, тщательно смыть прохладной водой.

Ключевые ингредиенты:

– растительные стволовые клетки (виноград, эдельвейс, белоцветник) – повышают жизнеспособность клеток, замедляют процессы старения;

– полипептидный комплекс для антивозрастного действия;

– аргирелен NP – уменьшает морщины за счет ингибирования мышечных сокращений;

– зерна овса – успокаивают кожу, оказывают противовоспалительное действие, устраняют красноту;

– гидролизат белка риса – стимулирует синтез коллагена.

Шаг 2: I MASK Purifying Probiotic Mask вечером после очищения кожи

£45 // imageskincare.co.uk

Маска с пробиотиками для детокса, очищения пор и глубокого увлажнения кожи. Используя лопатку из набора, зачерпнуть немного средства (в объеме ягоды черешни), нанести втирающими движениями на нижнюю треть лица плотным слоем или на все лицо. Через 10–20 минут смочить кончики пальцев и легкими круговыми движениями сделать массаж лица по маске. Смыть прохладной водой.

Ключевые ингредиенты:

– пробиотики (лактобактерии) – повышают защитные свойства кожи;

– пребиотики (инулин из цикория) – восстанавливают естественную микрофлору;

– комплекс суперфруктов (экстракты годжи, мангостина, граната, асаи, нони) и экстракт зеленого чая – увлажняют кожу, насыщают необходимыми витаминами, микроэлементами и антиоксидантами;

– бразильская зеленая глина – очищает поры, придает коже свежесть и матовость;

– активированный уголь – оказывает детокс-эффект;

– экстракт кипрея – уменьшает покраснение и сухость.

Шаг 3: CLEAR CELL Restoring Serum oil-free два раза в день

£56 // imageskincare.co.uk

Восстанавливающая сыворотка оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, увлажняет, матирует кожу. Для одного применения достаточно полпипетки – чуть больше наносите на нижнюю треть лица и на Т-зону.

Ключевые ингредиенты:

– Granactive Acne (олигопептид-10, экстракты босвелии и меда) – растительный комплекс, включающий в себя антимикробный пептид, нейтрализует бактерии и оказывает противовоспалительное действие;

– Spheron L-1500™ – пористые шарики кремния впитывают в себя излишки кожного сала, уменьшают чувство маслянистости на коже и придают ей матовость;

– HYDROVANCE® – обеспечивает превосходное увлажнение и помогает увеличить эластичность кожи;

– Panadoxine™ P – производное вещество из витамина B6, необходимое для баланса и здоровья кожи, которое снижает выделение кожного сала и уменьшает размер пор, при этом сохраняет эффективность под действием УФ-лучей;

– экстракт листьев портулака – богат Омега 3, используется при лечении угревой болезни, устраняет раздражение и успокаивает кожу, обладает ранозаживляющим действием, стимулирует регенерацию тканей;

– алоэ вера (органический) – увлажняет, успокаивает кожу, оказывает противовоспалительное действие;

– Net-DG (экстракт солодки) – натуральный осветляющий ингредиент;

– эвкалипт – оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие.