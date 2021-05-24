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Посольство США в Лондоне поделилось своим способом приготовления чая

Посольство США в Лондоне поделилось своим способом приготовления чая
Фото:123rf.com

Но жители Великобритании не оценили

Начиная с прошлого года 21 мая в мире празднуют Международный день чая, пишет The Independent. По словам представителей ООН, это должно привлечь внимание общества к проблемам продажи чая и положению работников чайных производств, а также популяризовать этот напиток в мире.

Посольство США в Лондоне решило присоединиться к новой традиции и опубликовало видео в «Твиттере», на котором один из сотрудников заваривает чай в микроволновой печи. Этот способ обычно вызывает бурную реакцию у жителей Соединенного Королевства, привыкших пользоваться чайником, и данное видео не стало исключение. В комментариях британцы говорили о разных культурных традициях, обменивались мемами, а кто-то даже пошутил, что американцы  «перешли все границы»!

И это не единственный подобный случай. В прошлом году американка Мишель, которая живет в Соединенном Королевстве уже не один год, решила поделиться с подписчиками в «ТикТоке» и «Твиттере» способом приготовления «настоящего британского чая». Видеоролик немедленно вышел в тренды и собрал множество негативных комментариев.

О том, как британцы любят заваривать чай, можно узнать из нашего материала:

Shall we have a cuppa?

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