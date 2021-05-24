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Мировые лидеры осудили принудительную посадку рейса Ryanair в Минске

Мировые лидеры осудили принудительную посадку рейса Ryanair в Минске
Фото:123rf.com

Главы стран ЕС призывают освободить Романа Протасевича

Лидеры стран Европейского союза и США осудили принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, которая произошла 23 мая, сообщает Sky News. Пассажирский Boeing 737-800 следовал по маршруту Афины – Вильнюс. На борту находились 170 пассажиров из 12 стран. Белорусский авиадиспетчер приказал самолету совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения лайнера министерство обороны Беларуси подняло в воздух истребитель МиГ-29.

Позднее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что местные власти заставили самолет изменить траекторию  исключительно для задержания основателя Telegram-канала «Nexta» Романа Протасевича. Его обвиняют в экстремизме и организации массовых беспорядков осенью 2020 года. 26-летний Протасевич и его девушка София Сапега были задержаны сразу по приземлении в Минске. После нескольких часов ожидания остальным пассажирам разрешили вылететь в Вильнюс. Бомбу на борту так и не нашли.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал эти действия нелепыми и обманными. «Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей. Александр Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за эти действия», – говорится в официальном сообщении.

Председатель Европейской комисси Урсула фон дер Ляйен призвала Александра Лукашенко немедленно освободить Романа Протасевича. Лидеры стран ЕС пообещали обсудить инцидент и принять меры.

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