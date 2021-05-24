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Борис Джонсон и Кэрри Симондс сыграют свадьбу в июле 2022 года

Борис Джонсон и Кэрри Симондс сыграют свадьбу в июле 2022 года
Фото:twitter.com/10DowningStreet

Пара обручилась еще в 2019 году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс сыграют свадьбу в июле 2022 года, сообщает The Guardian. Они обручились еще в конце 2019 года, однако была вынуждена отложить праздничную церемонию из-за пандемии коронавируса. Для Джонсона это будет уже третий брак, для Кэрри – первый.

Пока неизвестно, где именно отметят свадьбу будущие молодожены. Некоторые предполагают, что церемония может пройти в резиденции премьер-министра в Бакингемшире, кто-то ставит на сафари-парк «Порт-Лимпн» в графстве Кент. Ранее сообщалось, что пара может отправиться в Италию, где у Кэрри Симондс есть родственники.

55-летний Джонсон и 33-летняя Симондс стали первой неженатой четой, которая поселилась на Даунинг-стрит. В феврале 2020 года они объявили о помолвке и скором рождении сына. В том же месяце Борис Джонсон официально оформил развод со своей бывшей супругой Мариной Уиллер, от которой у него есть четверо детей. В апреле 2020 года у премьер-министра родился сын, которого назвали Уилфред Лори Николас Джонсон.

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