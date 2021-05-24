Терминал 3 аэропорта Хитроу будет принимать прибывающих из стран «красного списка»

Нововведения вступят в силу с 1 июня

С 1 июня терминал 3 аэропорта Хитроу начнет принимать исключительно пассажиров, прибывающих из стран «красного списка», сообщает The Evening Standard. Такое решение было принято после новостей о многочасовых очередях на границе: правительство и сами работники аэропорта беспокоятся о том, что люди могут подхватить COVID-19, проходя паспортный контроль.

Руководство Хитроу также заявило, что пограничным службам сложно работать со всеми путешественниками одновременно, поскольку к ним предъявляются разные требования. Прибывающие из стран «зеленого списка» освобождены от самоизоляции, из стран «желтого списка» – должны отбыть карантин у себя дома, а из стран «красного списка» – обязаны дождаться транспорта, который доставит их из аэропорта прямиком в карантинный отель.

Несмотря на ограничения, более 270 тыс. британцев забронировали билеты в страны «желтого списка». Министр транспорта Грант Шеппс призвал граждан быть терпеливыми, поскольку многие государства наверняка перейдут в «зеленую» категорию уже в июне.