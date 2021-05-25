Австрия приостанавливает въезд пассажиров из Великобритании

Запрет начнет действовать с 1 июня

С 1 июня Австрия вводит запрет на посадку пассажирских рейсов из Великобритании, сообщает The Independent со ссылкой на постановление австрийского правительства. Новые меры введены из-за распространения индийского штамма коронавируса, заявил австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн. Ранее Австрия ограничила въезд прибывающим из Бразилии, Индии и ЮАР.

В соответствии с указаниями властей на территорию Австрии смогут попасть только граждане или резиденты страны. Все прибывшие должны будут доказать, что они либо были вакцинированы, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, или предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Сама Австрия находится в «желтом списке» Великобритании. Это значит, что по прибытии из Австрии в Великобританию путешественники должны отбыть десятидневный карантин и сдать два ПЦР-теста.

Это уже третий случай за пандемию, когда австрийские власти вводят запрет на прилет пассажирских самолетов из Великобритании. Страна ограничивала авиасообщение с Соединенным Королевством с марта по июль 2020 года и с декабря по март 2021 года.