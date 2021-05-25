Экскурсия в мир сладостей

В Лондоне откроется необычная «Шоколадная фабрика»!

Признайтесь, всем нам иногда хочется отстраниться от бесконечной рутины и снова окунуться в яркие и беззаботные фантазии. У жителей британской столицы такая возможность появится совсем скоро, сообщает Secret London. Они смогут посетить иммерсивное мероприятие «Шоколадная фабрика» (The Chocolate Factory) и погрузиться в мир, полный цвета, света и… сладостей!

Посетители пройдут через несколько волшебных тематических комнат, посвященных самым разным кондитерским изделиям: классическому шоколаду, мармеладным мишкам, леденцам и капкейкам. Организаторы обещают, что мероприятие понравится людям самого разного возраста. Делать селфи в процессе волшебного путешествия не только можно, но и нужно, а сладостями удастся насладиться сполна!

Билеты на мероприятие поступят в продажу 27 мая. Место проведения пока держится в тайне, но это совершенно точно будет центр Лондона. Узнать подробную информацию и записаться в лист ожидания можно по ссылке.