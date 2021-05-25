Принц Уильям пожаловался, что Кейт готовит слишком острый карри

Пара посетила Эдинбург, где приготовила обед для малоимущих семей

На прошлой неделе принц Уильям приехал с официальным визитом в Эдинбург, а 24 мая к нему присоединилась герцогиня Кэтрин, пишет The Independent. Пара уже побывала на Оркнейских островах и планирует посетить Сент-Эндрюсский университет. Помимо этого, герцоги Кембриджские навестили сикхскую общину в Эдинбурге, где научились печь чапати, тонкий хлеб из пшеничной муки, а также приготовили рис с карри для местных малоимущих семей.

Принц Уильям отметил, что любит карри, однако его супруга делает блюдо очень острым. «Она любит пряности и управляется с ними гораздо лучше меня», – пошутил он.

Помимо этого, герцогиня опробовала себя в качестве композитора электронной танцевальной музыки на мероприятии, организованном общественной организацией Heavy Sound. Менеджер Тило Пфандер дал Кэтрин несколько рекомендаций, но принцу Уильяму трек не понравился. «Что это? Похоже на звук какой-то машины. Если этот трек и станет популярным, то лет через сто», – съязвил принц.