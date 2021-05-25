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Правительство порекомендовало воздержаться от посещения восьми районов Англии

Правительство порекомендовало воздержаться от посещения восьми районов Англии
Фото:123rf.com

Новый штамм COVID-19 стал причиной резкого всплеска заболеваемости

Правительство порекомендовало жителям Англии воздержаться от поездок в восемь районов, сильнее всего пострадавших от индийского штамма COVID-19, пишет BBC. Это Кирклис, Бедфорд, Бернли, Лестер, Хаунслоу и Северный Тайнсайд, а также города Болтон и Блэкберн.

С 14 по 20 мая в Болтоне был зарегистрирован 451 случай заболевания новой разновидностью коронавируса на 100 тыс. человек, что является самым высоким показателем по Англии.

Самим жителям этих областей порекомендовали не встречаться друг с другом в помещении. Рекомендации были опубликованы на сайте правительства еще 21 мая, однако местные власти утверждают, что их об этом не предупредили.

В совете Северного Тайнсайда заявили, что узнали о нововведениях только 24 мая. Мэр Большого Манчестера Энди Бернем потребовал разъяснений от правительства, поскольку рекомендации похожи на локальный карантин.

На заседании парламента теневой министр здравоохранения от Лейбористской партии Джонатан Эшворт призвал отменить эти ограничения. По его словам, люди запланировали поездки и свадьбы, а их отмена приведет к неизбежной путанице. Министр по вопросам вакцинации Надим Захави ответил, что правительство просит людей просто быть осторожными. На Даунинг-стрит отказались называть новые ограничения локальным карантином.

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