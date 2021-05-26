Эффект Матфея: кто и почему стал богаче в пандемию

Пандемия коронавируса не только изменила мир до неузнаваемости, но и усилила уже существующие в нем тенденции. За последние двадцать лет число миллиардеров выросло в пять раз, а их общее состояние начало превышать сотни миллиардов долларов. В 2020 году пропасть между самыми богатыми и самыми бедными увеличилась еще больше. Состояние миллиардеров обновило максимум, а более 120 млн человек по всему миру оказались в условиях крайней бедности.

Феномен неравномерного распределения преимуществ (когда одна сторона, изначально располагающая благами, продолжает их накапливать, а вторая становится все более и более обделенной) носит название «эффект Матфея». Этот термин предложил американский социолог Роберт Мертон – по цитате из притчи о талантах в Евангелии от Матфея: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Увы, пандемия обошлась с людьми, мягко говоря, не по-божески.

Больше и больше

За время распространения вируса банки вложили $9 трлн в мировую экономику, пытаясь удержать ее на плаву. Большая часть этих средств осела на финансовых рынках, приумножив доходы сверхбогатых людей. По данным журнала Forbes, за двенадцать месяцев общее состояние миллиардеров по всему миру выросло на $5 трлн и составило $13 трлн. Это самый резкий скачок за всю историю подобных рейтингов.

Количество миллиардеров также увеличилось, пишет издание Financial Times. В апреле 2021 года в списке Forbes насчитывалось более 2,7 тыс. человек. Как ни странно, наибольший рост в этом плане показал Китай, который не только оправился от пандемии рекордно быстрыми темпами, но и один из немногих смог закончить прошлый финансовый год с прибылью. В рейтинге журнала упоминаются 626 миллиардеров из Поднебесной, и 238 из них попали туда в очередную волну COVID-19.

Второе место по приросту богатых занимают США: 724 человека в списке Forbes, из них 110 увеличили свое благосостояние за пандемию. Наверное, одним из самых нашумевших случаев является история предпринимателя и изобретателя Илона Маска, который заработал более $150 млрд. К слову, если до эпидемии COVID-19 о неравномерном росте имущества говорили в основном левые политики Демократической партии вроде Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, то теперь этой проблемой озаботился действующий президент Штатов Джо Байден. В одном из последних обращений к Сенату он сказал о непредвиденном росте доходов среди сверхбогатых и подготовил план по увеличению c 37 до 39,6% максимальной ставки налога на доход более $1 млн в год.

Возглавляет список 2021 года самый богатый человек в мире – Джефф Безос, чье состояние оценивается в $177 млрд. Во второй половине 2021 года он покинет пост исполнительного директора Amazon и отдаст бразды правления Энди Джасси, который сейчас руководит отделом облачных вычислений компании. Гигант розничной интернет-торговли пережил бум за время пандемии благодаря повышению интереса к онлайн-покупкам. Только в первом квартале 2021 года прибыль Amazon достигла $8,1 млрд. Суммы колоссальные, и то ли еще будет…

Общий капитал американских миллиардеров составляет $4,4 трлн, что на $1,5 трлн больше, чем в прошлом году. Миллиардеры Китая оказались куда беднее (шутка). Их совокупный капитал составляет $2,5 трлн, при этом $1,3 трлн они заработали всего за один год.

А вот на третье место вырвалась страна, о которой сразу и не подумаешь. Индия со 140 миллиардерами обогнала Германию, которая опустилась на четвертое место. За 2020 год в Индии появилось 19 сверхбогатых людей, что сопоставимо с показателями Канады. Совокупный капитал индийских миллиардеров на апрель 2021 года составил $596 млрд, что на 90% (!) больше, чем в 2020-м.

Великобритания заняла девятое место: здесь 56 миллиардеров, самый богатый из которых – Джеймс Рэтклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Его состояние оценивается в $17,3 млрд. В сентябре 2020 года газета The Guardian писала, что Рэтклифф хочет сбежать от больших налогов Соединенного Королевства и стать налоговым резидентом Монако. Увы, он далеко не единственный, кто прибегает к подобной схеме.

Все будет просто супер

Большие деньги позволяют сделать многое из того, что недоступно людям со скромным доходом, и эта горькая правда в очередной раз получила подтверждение во время пандемии. По данным журнала Boat International, только с января по апрель 2021 года богатые люди потратили более $1 млрд на суперъяхты – судна от 20 до 200 метров в длину, оборудованные бассейнами, соляриями, тренажерными залами, кинотеатрами и многим другим. Подобные яхты спускают на воду очень редко, а их владельцы стараются не привлекать к этому внимания. Производители обычно подписывают договор о неразглашении деталей проекта, поэтому об интерьерах суперъяхт практически ничего не известно.

Фактические такие судна являются олицетворением пословицы «Мой дом – моя крепость». На такой огромной плавучей крепости не страшен никакой вирус, а любые коронавирусные ограничения и карантины можно вмиг обойти. Представители Национальной ассоциации производителей яхт США (NMMA) заявили, что их продажи в 2020 году были выше, чем когда-либо за последние тринадцать лет. Самая большая в мире частная яхта (180 метров в длину) принадлежит президенту ОАЭ – шейху Халифе аль-Нахайяну. Он является одним из самых богатых людей мира: его состояние оценивается в $15 млрд, а состояние членов его семьи – в $150 млрд.

Впрочем, зачем нужна яхта, если в случае необходимости можно арендовать целый остров? Именно так в октябре прошлого года американская телезвезда Ким Кардашьян-Уэст отпраздновала сорокалетие, пишет CNN. В своем блоге в «Твиттере» она рассказала, что за две недели до путешествия все гости сдали тесты на COVID-19 и потом соблюдали карантин. «Мы смогли ненадолго притвориться, что все нормально», – написала Ким в посте, но не учла, что у простых людей такой возможности нет. Пользователи социальной сети обрушили на нее свой гнев, не стесняясь в выражениях. «Люди вынуждены наблюдать по видеосвязи за смертью близких, а ты публикуешь такие фото. Просто мерзко!» – такие комментарии оставляли юзеры. Можно только гадать, стало ли Ким стыдно за ее поведение…

На грани выживания

В то время как обеспеченные граждане мира придумывали новые способы избежать локдауна, 124 млн человек оказались в условиях крайней бедности, а 255 млн потеряли работу. Коронавирус спровоцировал тяжелейший кризис в области экономики и здравоохранения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом (вспоминаем об эффекте Матфея) наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 были отмечены среди представителей тех категорий населения, которые еще до пандемии сталкивались с дискриминацией, бедностью и неблагоприятными условиями жизни и труда. Из-за кризиса произошел откат и в области гендерного неравенства: среди потерявших работу в течение последнего года (с апреля 2020 года по апрель 2021 года) преобладают женщины.

Сильнее всего пострадала экономика тихоокеанских островных стран, уменьшившись в совокупности на 11% в 2020 году, сообщает портал The Conversation. Так, ВВП Фиджи сократился на 19%, экономика Вануату просела на 10%. Из-за снижения доходов 52% семей в Папуа – Новой Гвинее были вынуждены отказаться от обучения детей.

Впервые за долгое время ВОЗ предпочла активно вмешаться в экономические процессы стран, предложив им не только не снижать расходы на здравоохранение, а, напротив, стремиться к достижению показателя 1% ВВП. «Пандемия COVID-19 воспользовалась социальным неравенством государств и несовершенством систем здравоохранения, – заявил генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. – Перед всеми странами стоит неотложная задача обеспечить финансирование служб здравоохранения и снять те барьеры, которые не позволяют многим получать необходимые им услуги. Это поможет как можно большему числу людей прожить долгую и здоровую жизнь». Только увеличение расходов на здравоохранение позволит странам быстрее оправиться от пандемии коронавируса и оказаться более подготовленными к следующему форс-мажору, который наверняка когда-нибудь наступит, говорят аналитики.

В отчете Всемирного банка рисуются еще более мрачные прогнозы. Если государства пустят ситуацию на самотек и позволят неравенству увеличиться еще хотя бы на два процентных пункта, то к 2030 году более 500 млн человек будут зарабатывать менее $5,5 в день, что значительно хуже пандемийных показателей. В качестве решения аналитики банка предлагают правительствам сыграть более важную роль в регулировании бизнеса и управлении экономикой. К докризисным показателям можно вернуться всего за три года, говорят они. Значит ли это, что политике невмешательства – ключевой части свободного рыночного капитализма – придет конец?

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева считает, что нет. По ее словам, у государств есть все необходимые инструменты для решения проблемы неравенства, а отдача от проведенных реформ будет стоить затраченных усилий. Более того, в наиболее развитых экономических странах предельные налоговые ставки можно повысить без особого ущерба. Кажется, именно это сейчас хочет сделать Джо Байден, о котором мы говорили выше.

Георгиева также согласна с позицией ВОЗ по вопросам здравоохранения: оно спасает людей и повышает качество жизни. «Политика в отношении социальных расходов становится все более актуальной для преодоления неравенства. При правильном подходе они могут играть определяющую роль в снижении неравенства доходов и его негативных последствий, выражающихся в неравенстве возможностей и ослаблении социальной сплоченности», – говорится в ее заявлении.