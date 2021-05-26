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Игра на восстановление

Игра на восстановление
фотоfreepik.com

Поддерживать здоровье и красоту кожи, волос и зубов с этими новинками проще простого!

Кожа вокруг глаз: AGELESS total eye lift crème

£51 за 15 мл // imageskincare.co.uk

Крем для контура глаз с эффектом лифтинга заметно разглаживает мелкие морщины, уменьшает темные круги, укрепляет кожу, снижает проницаемость капилляров и увеличивает лимфатическую циркуляцию, убирая мешки под глазами. Ретинил уплотняет кожу, а ромашка, зеленый чай и эхинацея успокаивают уставшую и обезвоженную кожу.

Применять средство можно только вечером из-за ретинола в составе. Незначительное покраснение кожи в области нанесения является нормальной реакцией. Вы можете использовать крем и для кожи вокруг губ, тоже для разглаживания морщин.

Активные ингредиенты:

– смесь полипептидов Eyeliss™ – укрепляет кожу, снижает проницаемость капилляров, усиливает лимфоток, уменьшает мешки под глазами;

– стволовые клетки яблока – борются с возрастным старением, защищают от окислительного стресса, восстанавливают ДНК;

– смесь гликолевой кислоты и ретинола – АНА-эксфолиатор, стимулирует синтез коллагена;

– императа цилиндрическая – насыщенный калием растительный увлажняющий экстракт, который способствует проникновению воды в клетки, оптимизирует и усиливает синтез коллагена;

– экстракт водорослей (Pepha®-Tight) – уплотняет кожу, защищает клетки от окислительного стресса, укрепляет дерму за счет стимуляции синтеза коллагена-1;

– зеленый чай – антиоксидант;

– экстракт центеллы азиатской – уменьшает отечность, стимулирует синтез коллагена;

– эхинацея пурпурная – имеет противовоспалительные свойства.

Кожа лица: ilody luxmi hydrating radiance serum

£72 за 30 мл // ilodyskincare.com

Многофункциональная легкая увлажняющая сыворотка для сияния кожи, в составе – запатентованные активные выжимки из растений и биосовместимые растительные экстракты. Увлажняет и разглаживает, осветляет, уменьшает тусклость, улучшает цвет и текстуру кожи.

Наносите сыворотку на лицо и шею утром и вечером после очищения кожи и перед нанесением увлажняющего крема. Можно также использовать ее вместо тонирующего увлажняющего крема или хайлайтера, а также смешать немного сыворотки с тональным кремом, чтобы придать коже естественное здоровое сияние.

Активные ингредиенты:

– гриб Tremella с высоким содержанием полисахаридов и витамином D – натуральный активный ингредиент, который отлично работает в сочетании с гиалуроновой кислотой, обеспечивая длительное увлажнение;

– экстракт толокнянки – содержит арбутин природного происхождения, известный своими осветляющими свойствами, помогает выровнять тон кожи, придает сияние коже;

– биофермент из бобов тонка – повышает светоотражающие свойства кожи и придает ей сияющий вид;

– глюконалактан и молочная кислота – обеспечивают нежное отшелушивание;

– фермент чайного гриба – помогает увеличить объем, улучшает текстуру, выравнивает тон кожи. Отлично работает в сочетании с экстрактом персидского шелкового дерева, который обеспечивает детоксикацию, восстанавливая поврежденную кожу.

Аромат – ноты бергамота, гибискуса, боярышника, пачули, кедра и ванили.

ilody seres boosted collagen serum

£70 за 30 мл // ilodyskincare.com

Активная сыворотка-бустер с проколлагеном на основе растительных экстрактов. Уменьшает мелкие морщинки, делает кожу более упругой, повышает эластичность, улучшает барьерную функцию кожи.

Сыворотка разработана для стимуляции выработки коллагена и устранения признаков старения: морщин и дряблости кожи. Название сыворотки (seres) в переводе означает «люди шелка», и оно как нельзя лучше подходит этому продукту с шелковистой текстурой.

Активные ингредиенты:

– бакучиол – естественная альтернатива ретинолу, которая подходит для чувствительной кожи, делает кожу более упругой, улучшает эластичность и уменьшает морщинки за счет усиления синтеза коллагена;

– сафлоровое масло – богато омега-6, улучшает барьерные функции кожи, укрепляя ее структуру;

– моринга – источник питательных веществ, содержащий омега, минералы и витамины для восстановления и питания кожи;

– центелла азиатская – восстанавливает повреждения, вызванные воздействием ультрафиолета, улучшает плотность коллагена и обеспечивает способность нейтрализовать свободные радикалы, помогая поддерживать здоровье кожи;

– вакаме – богаты минералами и витаминами, помогают удерживать влагу в коже, придавая коже более гладкую текстуру.

Аромат – ноты бергамота, гибискуса, боярышника с пачули, кедра и ванили.

Волосы: K18 leave-in molecular repair hair mask

£55 за 50 мл // k18hair.co.uk

Новинка для домашнего ухода салонного качества – запатентованная маска с биоактивными пептидами. Повышает эластичность волос и устраняет повреждения, нанесенные химическими средствами, термической и механической укладкой. Подходит для всех видов волос. Эта несмываемая маска лечит и укрепляет волосы, увлажняет их, делает гладкими и мягкими, не утяжеляя их, облегчает расчесывание.

Вымойте волосы шампунем (не используйте кондиционер) и тщательно просушите полотенцем. Наберите средство (начните с одного нажатия на дозатор, при необходимости увеличьте количество продукта – в зависимости от длины и густоты волос), равномерно распределите по волосам от кончиков к корням. Подождите 4 минуты, чтобы активировался состав, прежде чем приступать к укладке.

Чтобы увидеть результат, используйте маску 4–6 раз подряд.

K18Peptide™ – это чудо-молекула для ухода за волосами. Клинически доказано, что она устраняет повреждения всего за 4 минуты: восстанавливает ​​силу, мягкость, гладкость и упругость волос, они меньше ломаются и секутся, приходит в норму pH-баланс (5,0–6,0).

Зубы: Polished London Rejuvenating Tooth Serum

£15,99 // polished-london.com

Эта инновационная сыворотка, специально разработанная британскими стоматологами, содержит активные ингредиенты в высокой концентрации, которые помогают реминерализовать и укрепить зубы, защищают от кариеса, борются с бактериями, успокаивают раздраженные десны и снижают их чувствительность.

Елена Лесли,
elena@angliya.com,
@bestofbeauty_uk

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