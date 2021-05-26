Граждан ЕС может постигнуть участь поколения «Виндраш»

150 тыс. человек рискуют остаться без статуса settled

По оценкам экспертов, порядка 150 тыс. граждан Европейского союза, проживающих в Великобритании, могут остаться без статуса settled, пишет The Independent. До окончания дедлайна по подаче заявок остается чуть больше месяца, однако у многих нет документов, подтверждающих пребывание и трудоустройство в Великобритании, а кто-то до сих пор не осведомлен о необходимости подать заявку в министерство внутренних дел.

Представители граждан ЕС в Великобритании утверждают, что программа регистрации в целом прошла успешно: 5,3 млн человек подали заявку на получение статуса settled после «Брекзита». Однако сотни тысяч из них рискуют остаться без документов, подтверждающих их право на пребывание в Великобритании, говорит научный сотрудник Кембриджского университета Фиона Костелло.

Некоторые утверждают, что этих людей может ждать судьба поколения «Виндраш». Это бывшие переселенцы с британских колоний на Карибских островах. В 1971 году им было даровано право на неограниченное пребывание в Британии, но из-за правительственной ошибки документы-свидетельства были потеряны. Теперь с них требуют доказательства, что они находятся в стране на законных основаниях – притом, что с момента переезда прошел не один десяток лет. Без этих доказательств их увольняют с работы, лишают права на бесплатное медицинское обслуживание, а некоторых депортируют.