Поиск работы в Британии в вопросах и ответах

На вопросы наших читателей отвечает карьерный консультант, владелец и генеральный директор трех консалтинговых компаний Ольга Сильверман, которая вот уже восемь лет помогает русскоговорящим специалистам в Британии найти желанную работу. Мы также публикуем чек-лист для соискателей, который поможет вам оценить вашу готовность к запуску или перезапуску карьеры в Британии, увидеть ваши сильные и слабые стороны, из просителя стать человеком, который сам делает выбор.

– С чего надо начинать искать работу в Великобритании?

– Поиск работы – это процесс со своими законами. Человек, который давно не искал работу, чувствует себя неуверенно, попадая на открытый рынок. Мой чек-лист может показать, что необходимо знать и уметь для того, чтобы найти достойную работу в кратчайшие сроки. Все пункты в чек-листе равноценны, один вытекает из другого.

Для начала стоит составить список позиций. Тут могут быть разные варианты. Хочу ли я оставаться в той отрасли, в которой у меня уже есть опыт? Или мечтаю перейти из издательского бизнеса в корпоративные коммуникации, то есть уже другую отрасль? Надо определиться с вектором: для издательского бизнеса это одни навыки, для корпоративки – совсем другие акценты в вашей самопрезентации.

На какой позиции вы хотите оказаться? Хотите оставаться в своей роли, расти или даже готовы пойти на понижение (дауншифтинг), потому что вам надоело руководить? Стоит подумать о зарплате, сравнить то, что вы имеете сейчас, с тем, как упал или поднялся в цене ваш опыт на рынке. Может, вам недоплачивали или, наоборот, переплачивали.

Чем лучше вы представляете, сколько стоит ваш опыт, тем увереннее вы можете вести переговоры с работодателями или с рекрутерами. Важно понимать, какие сильные и слабые стороны будут востребованы. В книге Лу Адлера «Нанимай с головой» (Lou Adler, «Hire With Your Head») предлагается такая формула продуктивного кандидата: Будущая производительность = Талант × Энергия² + Управление командой + Сопоставимые показатели прошлого + Решение аналогичных рабочих задач. Как мы видим из формулы, результаты (сопоставимые показатели прошлого и примеры решения задач, аналогичных предлагаемым на новом месте) являются важнейшими факторами при оценке кандидата на интервью. И делая акцент на том, на что они были направлены: на достижение только своих целей или все же на баланс саморазвития и достижения целей компании, – можно более четко определить, насколько эффективно человек будет решать поставленные задачи в будущем.

– Я журналист, всю жизнь проработала в издательстве, но хочу уйти в PR. Стоит ли откликаться на вакансию, если мой опыт не полностью соответствует всему огромному списку скиллов, которые интересуют работодателя? При этом многие кадровые специалисты утверждают, что эти навыки не так важны, куда ценнее так называемые transferable skills (те квалификации, которые не принадлежат определенной индустрии или специальности и могут быть полезными в разных сферах. – Прим. ред.).

– Например, вы журналист, у вас хорошо прокачаны коммуникации, и, в принципе, вы можете рассматривать вакансии в сфере отношений с общественностью. Пусть там требуется уже конкретный опыт в британских PR-компаниях – благодаря transferable skills вы можете взять свой предыдущий опыт и показать его под другим углом, таким образом повысив свои шансы на успех.

Лучше потратить несколько часов и отправить три заявки, где вы трансформируете свои навыки под запросы работодателя, чем бездумно разослать двадцать заявок на все доступные вакансии. И да, если вы понимаете, что при необходимости вы сможете быстро разобраться в каких-то компьютерных программах, упомянутых в описании вакансии, можно смело указать их в резюме.

Прекрасная Елена Рупрехт, наша клиентка из Австралии, придумала систему оценки вакансий под названием «Светофор». Берете вакансию и зеленым цветом выделяете те навыки, которые у вас на высочайшем уровне, желтым – те, которыми владеете в некоторой степени, красным – те, которых у вас нет вообще. Подаетесь туда, где больше желто-зеленого. Если много желтого – вот он, шанс трансформировать навыки, приспособив их под требования другой профессии или отрасли.

Иногда ожидания работодателей превосходят их реальные потребности. На бумаге они хотят идеального кандидата, а на деле в ход пойдет в лучшем случае половина обозначенных в вакансии навыков.

– Я никогда не работал в Британии по специальности и ни разу не проходил собеседование на английском языке. Владею языком средне. Я безнадежный кандидат?

– Нужно быть готовым к тому, что английский не ваша сильная сторона; над языком надо работать. Я бы предложила вначале сходить на несколько собеседований по поводу не особо интересующих вас вакансий и потренироваться. Если человек не уверен в уровне своего английского языка и сразу метит в компанию мечты, собеседование там грозит обернуться огромным стрессом, и даже профессионалы в стрессовых условиях могут вести себя неубедительно.

Если ваш опыт в другой стране очень интересен работодателю, он может закрыть глаза на плохое владение английским, но для этого его нужно убедить, что вы уникальный специалист. В таких случаях многие компании нанимают учителей английского и прокачивают сотрудников, особенно если это транснациональный перевод.

Часто бывшие руководители, которые у себя на родине занимали высокие позиции, собираются строить карьеру в Англии с самого низа, и тут они делают ошибку. В такой ситуации опытные работники, пусть и мигранты, конкурируют со студентами, у которых свободный английский, которые знают правила игры здесь и у которых есть разрешение на работу. Эта задача может оказаться сложнее, чем задача найти высокостатусную позицию.

Есть исключения: когда человек с достойным опытом и образованием, полученным в другой стране, идет в небольшую компанию на начальные позиции, там он и швец и жнец и так реализует свои многочисленные компетенции. Или если компания, куда он пришел на начальную позицию, быстро развивается и он может расти вместе с ней.

– Чем британское резюме отличается от резюме соискателя, например, в России или Украине?

– В Британии недопустимо указывать в резюме сведения, которые могут повлиять на оценку работодателя и привести к дискриминации: возраст, описание внешности (не рекомендуется включать в резюме фотографию), национальность, пол, социальные предпочтения. Такая информация может поставить вас в худшие условия при сравнении с другими кандидатами. Правда, никуда не денешься от фамилий. Проводились эксперименты: брали одинаково хорошие резюме кандидатов с британской и небританской фамилией – все равно на заявки местных соискателей отвечают больше, тут уж ничего не поделаешь.

– Какие ошибки русскоговорящие совершают в коммуникациях чаще всего? Есть ли книги, которые помогут разобраться в местных правилах?

– Русская и британская коммуникационные модели достаточно сильно различаются. Русскоговорящие сотрудники могут казаться британцам директивными, слишком лаконичными и агрессивными. Прекрасная книга на эту тему – «Карта культурных различий. Как люди думают, руководят и добиваются целей в международной среде» Эрин Мейер (Erin Meyer, «The Culture Map»).

Русские люди привыкли сразу переходить к делу. В британской коммуникации так нельзя, small talk должен быть даже в письмах (я даже называю их «кружевными»). Но если ты пишешь своему русскоговорящему партнеру в том же «кружевном» стиле, ему эти обороты обычно непонятны и показывают тебя как слабого человека. С клиентами в Канаде я обмениваюсь короткими сообщениями даже в электронной переписке, не вдаваясь в подробности, как их здоровье, как дети. Правильно написанное письмо говорит о том, что вы понимаете правила игры и, скорее всего, не преподнесете неприятных сюрпризов работодателю.

– Я знаю, что существуют разные виды резюме, но мне непонятно, какой тип нужен именно мне. И в чем особенность видеоинтервью?

– Хронологический тип резюме самый привычный – именно в хронологическом порядке располагаются пункты в образцах резюме на сайтах для поиска работы. Функциональное (skills CV) – формат, где на первый план выходят твои навыки, достижения, потенциал, а опыту работы уделяется достаточно мало места. Такой тип CV хорош, когда есть какие-то перерывы в рабочем стаже и хочется отвлечь от них внимание. Гибридное резюме – это когда ты выносишь основные навыки наверх и подробно пишешь о том опыте, который релевантен для работодателя, пунктирно проходясь по другим позициям из прошлого.

Другие два типа резюме – графическое и видео. Графическое лучше иметь в дополнение к классическому. Видеорезюме стоит иметь либо очень хорошее, либо вообще никакого. Обычно его запрашивают крупные компании, которые составляют базу кандидатов.

– Если нет контактного лица, что тогда надо писать в качестве приветствия в сопроводительном письме (cover letter)?

– Обычные варианты – «Dear Sir/Madam», даже «Dear all» пишут, но мне кажется, это невежливо. Лучше попытаться понять, кто отвечает за позицию, найти, на каком сайте она размещена, узнать имя этого человека, найти его в LinkedIn. Если это сделать не удалось, напишите просто «Dear Hiring Manager».

– Зачем мне профиль на LinkedIn? В России эта сеть вообще заблокирована, как-то люди находят работу и без нее.

– Из 32 миллионов работающего населения Британии у 28 миллионов есть профиль на LinkedIn. Это такой хаб, где есть вакансии от прямых работодателей и от рекрутинговых агентств. Этот канал позволяет более детально изучить человека, с которым ты пойдешь на собеседование. Одна моя клиентка откликалась на позицию – ей отказали. Тогда она нашла девушку-рекрутера и отправила ей запрос, чтобы установить контакт. Та приняла запрос. Клиентка сочла, что это хороший знак, и подала заявку повторно – и ее рассмотрели.

– В целом есть ли смысл повторно подаваться туда, где тебе уже отказали?

– Если у компании снова открыта вакансия и у вас есть ответ на вопрос, почему вас не взяли, рискните. Но надо изменить текст сопроводительного письма: «Ребята, да, я к вам подавалась, мы с вами прошли практически до финала, мне очень нравится ваша позиция, поэтому я еще раз подаюсь. Возможно, теперь у вас получится рассмотреть более детально аспекты моего опыта».

– По каким алгоритмам лучше всего использовать LinkedIn?

– Как минимум откликаться на вакансии, сохранять их, изучать компании, которые вам интересны, расширять сеть контактами компаний, в которых хочется работать, реагировать на их контент, вступать в тематические группы, поставить на фото в профиле зеленую рамочку (она означает, что ты в поиске). Это обыкновенная социальная сеть, по структуре идентичная «Фейсбуку».

– Откуда взялось мнение, что нужно завести в LinkedIn именно 500 контактов? Это какая-то волшебная цифра?

– Стратегия поиска работы должна соответствовать тому, что подходит именно вам, не надо ориентироваться на стереотипы. Нужно подумать: а нужны ли вам 500 контактов? На самом деле это не так уж и много, особенно когда ты выходишь в активный поиск работы и начинаешь добавлять рекрутеров. Я всегда за то, чтобы понимать, кого и зачем ты добавляешь. Некоторым кандидатам даже лучше ограничиться узким кругом.

– Как подготовиться к телефонному собеседованию?

– В Британии это всегда первый этап. Рекрутеры прозванивают кандидатов, особенно если у вас небританская фамилия, с двумя целями: сверить ваш опыт и послушать ваш английский. Такие звонки, как правило, короткие, и лучше, чтобы вас было хорошо слышно и вы могли спокойно общаться с рекрутером. Если вы переспрашиваете, запинаетесь, нервничаете – все, вас дальше не рассматривают. Но, опять же, первые пять телефонных собеседований можно считать тренировочными.

– Где искать работу онлайн?

– Есть классические сайты: Reed, Indeed, Monster. Существуют также соцсети, агрегаторы вакансий и специфические сайты, которые, например, специализируются на вакансиях для стартапов, нефтегазовой сферы, HКО (благотворительных компаний), для студентов. Еще есть сайты рекрутинговых агентств – вот они основные игроки рынка.

Подготовила Ксения Дьякова-Тиноку