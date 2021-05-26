Удивительные водопады Англии

Многие, возможно, удивятся, но в стране более пятидесяти водопадов. О самых известных из них и о том, чем они славятся, читайте в этом материале.

Японский водопад, Лондон

Одним из самых маленьких водопадов Великобритании смело можно назвать водопад в Киотском саду в лондонском Холланд-парке. Этот сад дает уникальную возможность побывать в Японии, не выезжая за пределы Англии. В начале 1990-х Киото преподнес Лондону подарок в знак дружбы между Японией и Великобританией: в лесной части парка был сооружен сад камней – над его созданием работали лучшие японские специалисты по ландшафтному искусству. С многоуровневого каскада, сложенного из крупных камней, в пруд с шумом падает вода. В центре пруда располагается остров в форме черепахи, а сам водоем полон карпов кои. Кроме живописного водопада, если повезет, тут можно увидеть и павлинов: время от времени они чинно расхаживают по этому прекрасному саду.



Пекка-Фолз (Pecca Falls), Йоркшир-Дейлс

Переместимся из Лондона в Йоркшир – к 8-километровой туристической тропе (она была открыта в 1885 году), проходящей по знаменитому многовековому дубовому лесу и мимо живописных водопадов Инглтон (они, к слову, имеют официальный статус национальной достопримечательности).

Водопад Пекка, расположенный на реке Твисс, – первый в серии водопадов Инглтон. Хотите увидеть всю палитру возможных и невозможных цветов в одном месте? Значит, вам сюда! Возможно, именно это буйство красок и стало причиной создания тропы с дорожками-мостами, благодаря которым можно увидеть серию восхитительных водопадов.

Маршрут начинается у автостоянки «Бродвуд» и ведет пешеходов вдоль берегов реки Твисс, через долину Свилла-Глен мимо монетного дерева, к водопадам Пекка-Фолз, Пекка-Твин и Торнтон-Форс. Далее тропа спускается по берегу реки Доу – та берет начало рядом с мостом Бога недалеко от поселения Чепел-ле-Дейл, – пока не достигает тройного каскада Бизли-Фолз. Здесь с 18-метровой высоты открывается вид на водопад Ривал, ущелье Баксенгилл, Сноу-Фолз. Наконец, через Твистлтон-Глен тропа приводит обратно в Инглтон.

Торнтон-Форс (Thornton Force), Йоркшир-Дейлс

Это следующий водопад на реке Твисс – самый высокий и, пожалуй, самый впечатляющий из водопадов Инглтон. Вода падает с известняковой скалы высотой 14 метров.

Бизли-Фолз (Beesley Falls), Йоркшир-Дейлс

Предпоследний водопад на тропе – Бизли-Фолз. На самом деле это серия водопадов на реке Доу, каждый из которых по-своему уникален. Здесь можно заняться различными водными видами спорта, а популярнее всего каньонинг.

Котли (Cautley Spout), Йоркшир-Дейлс



Из Северного Йоркшира отправимся в Уэст-Райдинг, на запад – к водопаду Котли, находящемуся чуть севернее небольшого городка Седберг. Это один из немногих каскадных водопадов в Англии, причем спускающийся в несколько ступеней Котли считается среди них наиболее высоким (суммарная высота составляет 198 метров). Водопад берет начало на скалистом плато, гладко отшлифованном ледником.

Окаменяющий водопад (Petrifying Well), Нерсборо, Северный Йоркшир



Следующий водопад в графстве Йоркшир невелик, но известен своими уникальными свойствами: он превращает все в камень, оттого и назван окаменяющим. Это место притягивает толпы эзотериков – легенда гласит, что именно здесь в 1488 году родилась прорицательница Урсула Саутейл, известная как матушка Шиптон. Матушку Шиптон считали дочерью дьявола, а водопад внутри ее пещеры, соответственно, заколдованным. На самом деле вода в источнике насыщена минералами – именно из-за этого стекающие струйки способны за год-полтора превратить в окаменелость любой предмет, на который падают. Этим успешно пользуются продавцы сувениров: они подвешивают игрушки и разные безделушки под водопадом, чтобы затем продать их туристам, явившимся за дозой мистики.

Теоретически водопад в силах превратить в камень и живое существо, при условии что оно будет долго и неподвижно находиться под струями. Так произошло с рудокопом из города Фалун, погибшим в шахте в XVII веке и попавшим в подземные воды, насыщенные купоросом. Его окаменевшую мумию обнаружили спустя 42 года.

Лоу-Форс (Low Force), Дарем

Лоу-Форс – группа небольших и тихих водопадов с низкими каскадами на реке Тис в Верхнем Тисдейле. Тут можно поплавать в широких бассейнах и покататься на каяках. Рядом находится Винч-Бридж – цепной подвесной мост через Тис, с которого открывается прекрасный вид на водопады.

Хай-Форс (High Force), Дарем

Этот грандиозный 20-метровый водопад находится выше по течению от Лоу-Форс. Он прославился благодаря известному художнику Джозефу Тернеру, увековечившему его в своих работах. За возможность посмотреть на водопад с посетителей взимается небольшая плата.

Эйра-Форс (Aira Force), Лейк-Дистрикт



В Камбрии расположен Озерный край – одно из красивейших мест Великобритании, столетиями вдохновлявшее британских и зарубежных деятелей искусства. На территории Озерного края находится национальный парк «Лейк-Дистрикт», и здесь можно полюбоваться 21-метровым водопадом Эйра-Форс. Удобнее всего это делать с каменного моста, который расположен прямо над потоком, – правда, чтобы добраться сюда, придется немного помучиться: пробираться лесом, затем крутыми холмами и, наконец, подниматься вверх по крутым ступенькам. Но оно того стоит: чарующий вид запомнится навсегда. Неподалеку – местное «дерево желаний», в ствол которого принято вбивать монетки на счастье. Примерно в километре от водопада находится озеро Улсвотер (Ullswater) – отличное место для пикника и отдыха.

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Сток-Гилл-Форс (Stock Ghyll Force), Эмблсайд, Камбрия

Этот оригинальный водопад также расположен в Озерном краю. Он многоярусный (суммарная высота более 18 метров) и окружен причудливой лесной зоной. Сток-Гилл-Форс уникален тем, что его поток разделяется на несколько сегментов, из-за чего водопад имеет интересную форму.

Мидл-Блэк-Клаф (Middle Black Clough), Пик-Дистрикт

Этот уединенный водопад находится в конце долины Лонгдендейл – поток воды падает со среднего из трех черных холмов. Мидл-Блэк-Клаф не очень известен и редко привлекает туристов, а потому идеально подходит для спокойного отдыха. Здесь, кстати, можно искупаться в прудах.

Уорли-Вейр (Warleigh Weir), Сомерсет

На реке Эйвон в Сомерсете находится водопад Уорли-Вейр. В последние годы он стал весьма популярен: люди едут сюда поплавать, покататься на лодках и полюбоваться красивыми пейзажами.

Гепинг-Гилл (Gaping Gill), Северный Йоркшир



Гепинг-Гилл – одна из самых больших подземных пещер в мире, находящаяся в Великобритании: в ней с легкостью мог бы уместиться Йоркширский кафедральный собор, да так, что еще и место останется, – глубина пещеры составляет 98 метров. В громадную воронку в земле падает мощный поток реки Фелл-Бек, и этот водопад вдвое выше Ниагарского! Посмотреть на чудо природы приезжают туристы со всех концов мира. Опытные скалолазы даже спускаются вниз, а дважды в году здесь устанавливают лебедку спелеологи – они спускают всех желающих на дно шахты. Те, кому посчастливилось побывать внизу, называют этот спуск путешествием к центру Земли.



Киндер-Даунфолл (Kinder Downfall), Пик-Дистрикт

Этот 30-метровый водопад необычен тем, что здесь можно наблюдать редкое явление: при мощном ветре, дующем снизу, струи воды падают не только сверху вниз, как обычно, но и снизу вверх – получается водопад вверх тормашками! На то, как водопад превращается в водоподъем, съезжаются посмотреть многие путешественники.

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Мы ограничились только Англией, но список завораживающих дух водопадов Великобритании можно продолжать еще очень долго. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем… хотя в случае с водопадами их можно и увидеть, и услышать, а в некоторых и искупаться!

Подготовил Рубен Пашинян