Выступление Доминика Каммингса. Главное

Бывший советник обвинил правительство в игнорировании пандемии

26 мая Доминик Каммингс, бывший советник Бориса Джонсона расказал депутатам парламента о планах правительства по борьбе с пандемией. По его словам, в марте прошлого года министры долгое время игнорировали проблему, а сам Джонсон отказывался объявлять карантин, пишет BBC. Рассказываем о главных заявлениях бывшего советника.

1. Коронавирус не страшнее свиного гриппа.

Как утверждает Каммингс, правительство не принимало всерьез новости о коронавирусе в январе-феврале 2020 года. Борис Джонсон, по его словам, назвал их страшилками и даже хотел вколоть себе инъекцию с вирусом в прямом эфире, чтобы доказать – COVID-19 не страшнее свиного гриппа. Правительство больше думало о том, присоединяться ли к военной кампании США против Ирака, а невеста Бориса Джонсона Кэрри Симондс волновалась только о своей собаке.

Каммингс также заявил, что Борис Джонсон принимал решения хаотично, не слушал ни одного из своих советников и постоянно менял точку зрения. Долгое время он отказывался закрывать границы и вводить общенациональный карантин, что привело к огромному количеству смертей.

2. Хэнкока – уволить, Сунака – наградить.

Бывший советник заявил, что министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока можно было уволить минимум 15 раз за постоянное вранье. Например, он утверждал, что проблем с поставками индивидуальных средств защиты нет (хотя они были, говорит Каммингс). Кроме того, правительство оказалось неспособно выработать единую стратегию, когда Бориса Джонсона увезли в больницу. Мэтт Хэнкок заявил о планах проводить по 100 тыс. тестов в день, хотя в тот момент это было нереализуемо.

А вот министр финансов Риши Сунак заслуживает похвалы. По словам Каммингса, он сам с нуля придумал программу поддержки рабочих мест.

3. Первой стратегией было достижение коллективного иммунитета.

Правительство, а в частности Мэтт Хэнкок, отказывается признавать, что первой стратегией было достижение коллективного иммунитета, удивился Каммингс. Согласно его выступлению, Кабинет министров не пропагандировал эту идею, но считал, что большинство населения переболеет COVID-19 к сентябрю 2020 года или к январю 2021 года.

4. Каммингс извинился за себя и правительство.

По мнению бывшего советника, тысяч смертей можно было бы избежать благодаря своевременному объявлению карантина. Он извинился за то, что не поднял тревогу раньше. Кроме того, Каммингс выразил сожаление, что не извинился за свою поездку в Барнард-Касл весной 2020 года, хотя по-прежнему считает ее обоснованной.

