﻿﻿﻿﻿﻿

Выступление Доминика Каммингса. Главное

Выступление Доминика Каммингса. Главное
Фото:

Бывший советник обвинил правительство в игнорировании пандемии

26 мая Доминик Каммингс, бывший советник Бориса Джонсона расказал депутатам парламента о планах правительства по борьбе с пандемией. По его словам, в марте прошлого года министры долгое время игнорировали проблему, а сам Джонсон отказывался объявлять карантин, пишет BBC. Рассказываем о главных заявлениях бывшего советника.

1. Коронавирус не страшнее свиного гриппа.

Как утверждает Каммингс, правительство не принимало всерьез новости о коронавирусе в январе-феврале 2020 года. Борис Джонсон, по его словам, назвал их страшилками и даже хотел вколоть себе инъекцию с вирусом в прямом эфире, чтобы доказать – COVID-19 не страшнее свиного гриппа. Правительство больше думало о том, присоединяться ли к военной кампании США против Ирака, а невеста Бориса Джонсона Кэрри Симондс волновалась только о своей собаке.

Каммингс также заявил, что Борис Джонсон принимал решения хаотично, не слушал ни одного из своих советников и постоянно менял точку зрения. Долгое время он отказывался закрывать границы и вводить общенациональный карантин, что привело к огромному количеству смертей.

2. Хэнкока – уволить, Сунака – наградить.

Бывший советник заявил, что министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока можно было уволить минимум 15 раз за постоянное вранье. Например, он утверждал, что проблем с поставками индивидуальных средств защиты нет (хотя они были, говорит Каммингс). Кроме того, правительство оказалось неспособно выработать единую стратегию, когда Бориса Джонсона увезли в больницу. Мэтт Хэнкок заявил о планах проводить по 100 тыс. тестов в день, хотя в тот момент это было нереализуемо.

А вот министр финансов Риши Сунак заслуживает похвалы. По словам Каммингса, он сам с нуля придумал программу поддержки рабочих мест.

3. Первой стратегией было достижение коллективного иммунитета.

Правительство, а в частности Мэтт Хэнкок, отказывается признавать, что первой стратегией было достижение коллективного иммунитета, удивился Каммингс. Согласно его выступлению, Кабинет министров не пропагандировал эту идею, но считал, что большинство населения переболеет COVID-19 к сентябрю 2020 года или к январю 2021 года.

4. Каммингс извинился за себя и правительство.

По мнению бывшего советника, тысяч смертей можно было бы избежать благодаря своевременному объявлению карантина. Он извинился за то, что не поднял тревогу раньше. Кроме того, Каммингс выразил сожаление, что не извинился за свою поездку в Барнард-Касл весной 2020 года, хотя по-прежнему считает ее обоснованной.

profile-sample2
Выступление Доминика Каммингса. Главное
26-05-2021
profile-sample2
Удивительные водопады Англии
26-05-2021
profile-sample2
Поиск работы в Британии в вопросах и ответах
26-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.