Разрыв между богатыми и бедными в Британии достиг очередного максимума

Жители юга Англии зарабатывают в пять раз больше, чем остальные

Разрыв между богатыми и бедными в Великобритании достиг огромных масштабов, пишет The Daily Mail. В некоторых районах люди зарабатывают всего 60% от среднего уровня дохода, а в иных – в три раза больше средней зарплаты.

Согласно данным Национальной статистической службы (ONS), районы с более высокими доходами в основном находятся в Лондоне, на юге и юго-востоке Англии, в Чешире, Северном Йоркшире и Восточной Камбрии, а также в Эдинбурге, Абердине и большей части Восточной Шотландии. В Лондоне богатство сосредоточено в Кенсингтоне и Челси, Хаммерсмите и Фулеме, Камдене, Сити и Вестминстере.

Областями с самым низким уровнем заработка были названы Мидленд, Йоркшир и Хамбер, а также районы на северо-западе и северо-востоке Англии.

Помимо этого, аналитики ONS опубликовали данные о количестве людей, проживающих в социальном жилье и не имеющих работы или зарабатывающих по минимуму. В рейтинге наблюдается та же тенденция: в первую десятку входят города на севере Англии.