Франция вводит карантин для прибывающих из Великобритании

Новые правила начнут действовать с 31 мая

Франция вводит обязательный семидневный карантин для путешественников из Великобритании в связи с распространением индийского штамма коронавируса. Новые правила начнут действовать с 31 мая, пишет BBC. Это не единственная страна, ужесточившая ограничения по отношению к британским туристам.

Германия ввела для них двухнедельный карантин, а Австрия готовится приостановить въезд пассажиров из Великобритании с 1 июня. Испания, напротив, заявила о готовности принимать британцев у себя. Все эти страны находятся в «желтом списке» Великобритании. Это значит, что по прибытии путешественники должны отбыть десятидневный карантин и сдать два ПЦР-теста.

На 21 мая в стране было зафиксировано 3424 случая заболевания новой разновидностью COVID-19 (вариантом B.1.617.2). Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что этот штамм распространяется быстрее, нежели вариант, выявленный в Кенте. По его словам, индийский вариант скоро будет доминировать в Британии.

Но есть и хорошие новости. Две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca обеспечивают должный уровень защиты и могут остановить распространение варианта B.1.617.2.