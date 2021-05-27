Треть стоматологов NHS хочет уйти в частные клиники

С марта 2020 года было отменено 30 млн стоматологических процедур

Британская стоматологическая ассоциация (BDA) заявила, что с марта 2020 года было отменено 30 млн стоматологических процедур. Из-за коронавирусных ограничений врачи не могли принимать много пациентов, пишет газета Express. Мероприятия по инфекционному контролю и невыполнение целевых показателей сказались на эмоциональном состоянии стоматологов NHS.

Девять из десяти опрошенных врачей устали надевать средства индивидуальной защиты, а каждый третий заявил о намерении уйти из государственной клиники в частную. Всего в опросе BDA приняли участие 1,7 тыс. стоматологов.

Переход стоматологов в частные больницы скажется на качестве обслуживания и только ухудшит проблемы пациентов, говорят аналитики. «За время пандемии многие люди испытывали сильнейшую зубную боль, не имея возможности обратиться к врачу. Если значительная часть стоматологов хочет уйти в частную практику, это значит, в сфере здравоохранения есть серьезные проблемы. Министрам необходимо срочно разобраться в этой ситуации», – говорит исполнительный директор Ассоциации защиты пациентов (PA) Рэйчел Пауэр.