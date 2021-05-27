В Ковент-Гардене открылась выставка работ Бэнкси

В лондонском районе Ковент-Гарден открылась выставка работ анонимного художника Бэнкси. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести на год: изначально лондонская выставка должна была состояться в марте 2020 года.

В экспозиции представлены гравюры, картины, трафареты и скульптуры, созданные художником с 1997 по 2008 гг., в том числе — знаменитая «Девочка с воздушным шаром», скульптура CCTV Angel, вариации картин Grin Reaper и Pulp Fiction.

Выставка уже побывала в таких городах, как Мельбурн, Сидней, Окленд, Тель-Авив, Торонто и Майами, где ее посмотрели более 750 тыс. человек. Она проработает в Лондоне до ноября 2021 года. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.