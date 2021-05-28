10-летней девочке из Италии отказали в получении статуса pre-settled

Ее семья получила вид на жительство в Великобритании

Граждане Европейского союза, желающие остаться в Великобритании, должны до 30 июня подать заявку в рамках программы EU Settlement Scheme. Заявителям на получение постоянного вида на жительство (settled status) нужно доказать, что они непрерывно проживали в стране в течение пяти лет. Заявители на pre-settled статус должны предоставить документы, подтверждающие, что они находились в Великобритании до 31 декабря 2020 года.

Граждане Италии Марк и Леонора Баджрактари переехали в Великобританию в декабре 2020 года и получили вид на жительство. В марте 2021 года они подали документы на своих детей, 16-летнего Эрика и 10-летнюю Сару, пишет The Independent. В 2020 году дети заканчивали школу в Италии, но приезжали к родителям.

В качестве подтверждающих документов у Эрика были билеты и выписка с банковской карты, подтверждающая совершение покупок в Британии. Сара могла предоставить только билеты, и этого, по мнению министерства, оказалось недостаточно: девочка получила отказ.

Марк Баджрактари, по его словам, сначала лишился дара речи и теперь беспокоится о будущем своей семьи. Кристофер Дезира, директор юридической фирмы Sepharus, утверждает, что результат можно оспорить, однако на это уйдет время. В министерстве внутренних дел заявили, что рассмотрят случай семьи еще раз.