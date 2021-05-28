﻿﻿﻿﻿﻿

10-летней девочке из Италии отказали в получении статуса pre-settled

10-летней девочке из Италии отказали в получении статуса pre-settled
Фото:123rf.com

Ее семья получила вид на жительство в Великобритании

Граждане Европейского союза, желающие остаться в Великобритании, должны до 30 июня подать заявку в рамках программы EU Settlement Scheme. Заявителям на получение постоянного вида на жительство (settled status) нужно доказать, что они непрерывно проживали в стране в течение пяти лет. Заявители на pre-settled статус должны предоставить документы, подтверждающие, что они находились в Великобритании до 31 декабря 2020 года.

Граждане Италии Марк и Леонора Баджрактари переехали в Великобританию в декабре 2020 года и получили вид на жительство. В марте 2021 года они подали документы на своих детей, 16-летнего Эрика и 10-летнюю Сару, пишет The Independent. В 2020 году дети заканчивали школу в Италии, но приезжали к родителям.

В качестве подтверждающих документов у Эрика были билеты и выписка с банковской карты, подтверждающая совершение покупок в Британии. Сара могла предоставить только билеты, и этого, по мнению министерства, оказалось недостаточно: девочка получила отказ. 

Марк Баджрактари, по его словам, сначала лишился дара речи и теперь беспокоится о будущем своей семьи. Кристофер Дезира, директор юридической фирмы Sepharus, утверждает, что результат можно оспорить, однако на это уйдет время. В министерстве внутренних дел заявили, что рассмотрят случай семьи еще раз.

profile-sample2
В Лондонском прокате появятся электровелосипеды
28-05-2021
profile-sample2
10-летней девочке из Италии отказали в получении статуса pre-settled
28-05-2021
profile-sample2
Прогноз погоды на выходные: тепло и солнечно
28-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.