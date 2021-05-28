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Прогноз погоды на выходные: тепло и солнечно

Прогноз погоды на выходные: тепло и солнечно
Фото:123rf.com

В субботу и воскресенье температура поднимется до +24°C

После нескольких недель проливных дождей в Великобританию вернется солнечная погода, пишет The Evening Standard. По данным Метеорологической службы, 29 мая температура воздуха поднимется до 20 градусов по Цельсию, а на bank holiday столбики термометра достигнут отметки в 25 градусов. Прежде всего тепло придет в Лондон – там будет сухо и солнечно.

На юго-востоке и северо-западе Англии, а также в Уэльсе средняя температура в выходные составит 20 градусов по Цельсию. Метеоролог Грэм Мэдж также подтвердил, что дожди на территории страны пройдут только в субботу утром, а начиная с воскресенья установится теплая и солнечная погода. На восточном и западном побережьях может быть немного прохладнее официального прогноза, а вот на юге стоит ждать тепла в 23-24 градуса по Цельсию.

За этот май в Великобритании выпало 63,5 мм осадков. Особенно сильно от дождей пострадали Дорсет и Бристоль, а в районе Лейк-Дистрикт даже выпал снег. Однако это далеко не самый влажный май за историю метеонаблюдений. Рекорд был зафиксирован в 1967 году – тогда за месяц в Великобритании выпало 131,7 мм осадков.

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