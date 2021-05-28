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В Лондонском прокате появятся электровелосипеды

В Лондонском прокате появятся электровелосипеды
Фото:123rf.com

Садик Хан продолжает делать упор на экологичность

В 2022 году в лондонском прокате появятся 500 электровелосипедов, сообщает The Evening Standard. Столичная мэрия заявила, что на них будет проще передвигаться начинающим велосипедистам и людям в возрасте.

Расположение новых станций проката пока не определено, однако в TfL заявили, что учтут пожелания всех боро Лондона. Например, на юго-востоке столицы наблюдается постоянная нехватка велосипедов. Для сотрудников NHS будет действовать постоянная скидка. 

Банк Santander продолжить спонсировать прокат еще минимум три года и выделит на это £18,75 млн. Программа велотранспорта была запущена в 2010 году и приобрела невероятную популярность. Местные жители называют эти велосипеды Boris Bikes по имени Бориса Джонсона, который занимал в то время пост мэра. Нынешний мэр Лондона Садик Хан подчеркнул, что новые электровелосипеды помогут сделать город еще более чистым.

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