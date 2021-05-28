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Великобритания заказала 60 млн доз вакцины французской компании Sanofi

Великобритания заказала 60 млн доз вакцины французской компании Sanofi
Фото:123rf.com

Ее производство начнется в ближайшие недели 

Великобритания заказала 60 млн доз вакцины, разработанной французской фармакологической компанией Sanofi и британской фармакологической компанией GlaxoSmithKline (GSK). Ее производство начнется в ближайшие недели, сообщает Sky News.

В настоящее время подходит к концу третья фаза клинических испытаний, во время которой 35 тыс. добровольцев из США, стран Азии, Африки и Латинской Америки привились новым препаратом. Исследователи проверяют, насколько эффективна вакцина в борьбе с оригинальным штаммом COVID-19 и его разновидностью из ЮАР.

Если все пройдет успешно, регуляторы одобрят применение вакцины Sanofi-GSK в последнем квартале 2021 года. Компании хотели получить разрешение еще в начале года, но были вынуждены возобновить клинические испытания из-за слабой иммунной реакции у пожилых людей.

Европейский союз заказал 300 млн доз на все страны, входящие в альянс.

Представители Sanofi заявили, что в ближайшее время начнут еще одни клинические исследования, чтобы проверить – можно ли использовать вакцину в качестве бустера, дополнительной дозы, которую ставят через некоторое время после вакцинации.

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