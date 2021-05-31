Английские студенты просят вернуть часть денег за обучение

Из-за пандемии большинству пришлось учиться дистанционно

Студенческие профсоюзы нескольких учебных заведений, включая Лондонскую школу экономики (LSE) и Шеффилдский университет, написали открытое письмо министру образования Великобритании Гэвину Уильямсону и министру по делам университетов Мишель Донелан. Они предлагают вернуть студентам до 30% стоимости обучения в счет повышения процентной ставки за образовательный кредит на 3% до 6,2%, пишет The Guardian.

Аналитики Лондонской экономической консалтинговой компании подсчитали, что в совокупности учебные заведения должны будут вернуть студентам порядка £1 млрд, однако эта сумма будет погашена выпускниками в будущем. Заемщик возвращает кредит только после окончания университета и при условии, что его зарплата составляет не менее £21 тыс. Кредит рассчитан на 30 лет, по их истечении весь остаток автоматически списывается.

Из-за пандемии подавляющее большинство студентов было переведено на дистанционное обучение, что может сказаться на качестве полученного ими образования. Кроме того, многим пришлось съехать из общежитий или арендованных квартир, за которые они заплатили впрок. Некоторые выразили свое недовольство по этому поводу на акциях протеста.