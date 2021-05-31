1,8 млн арендаторов в Англии опасаются выселения

Из-за пандемии многие испытывают трудности с оплатой арендованного жилья

Исследование благотворительной организации Shelter показало, что 1,8 млн арендаторов (22% от общего числа съемщиков) опасаются выселения в самое ближайшее время, пишет газета Mirror. 3,2 млн человек беспокоятся о том, смогут ли они найти новое жилье в будущем.

31 мая в Англии истек мораторий на выселение жильцов, введенный в ноябре 2020 года на фоне пандемии коронавируса, когда многие лишились источника дохода и стали испытывать трудности с оплатой аренды. С 1 июня арендодатели могут направлять уведомление о выселении за четыре месяца до выселения, а с сентября у арендаторов будет всего два месяца на поиск нового дома.

По данным Shelter, 445 тыс. съемщиков имеют задолженность по оплате аренды. Некоторые из них уже получили предупреждение от лендлорда о грядущем выселении. Правозащитники, в свою очередь, просят правительство оказать финансовую помощь тем, кто временно не в состоянии платить за съем. «До сентября у арендаторов есть еще немного времени, однако правительству надо остановить надвигающуюся волну бездомности», – заявила исполнительный директор Shelter Полли Нит.