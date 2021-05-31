Борис Джонсон и Кэрри Симондс поженились в Вестминстерском соборе

Тайная церемония прошла в минувшую субботу

На прошлой неделе в британских СМИ появилась новость о грядущей свадьбе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Симондс. Они разослали гостям приглашение, в котором значилась дата 30 июля 2022 года.

Как оказалось, в этот день пара планирует провести масштабное празднование с семьей и друзьями. А вот сама церемония регистрации брака прошла – неожиданно для всех – 29 мая, в Вестминстерском соборе, сообщает Sky News. Молодожены опубликовали в социальных сетях фотографию с мероприятия. Предполагается, что Кэрри Симондс сменила фамилию на Джонсон.

Пара объявила о помолвке в феврале 2020 года. В том же месяце Борис Джонсон официально оформил развод со своей бывшей супругой Мариной Уиллер, от которой у него есть четверо детей. В апреле 2020 года у премьер-министра и Кэрри Симондс родился сын – его назвали Уилфред Лори Николас Джонсон.

На Даунинг-стрит уточнили, что свадьба прошла в соответствии с действующими ограничениями. В настоящее время в Англии на свадьбах могут присутствовать не более тридцати человек. Гостям рекомендуется в помещении надевать маски – снимать их можно только перед приемом пищи.