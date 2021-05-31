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Ученые предостерегают правительство от снятия коронавирусных ограничений

Ученые предостерегают правительство от снятия коронавирусных ограничений
Фото:123rf.com

Число заражений COVID-19 в Великобритании продолжает расти

Ученые предупреждают правительство о том, что в Великобритании, возможно, началась третья волна коронавирусной эпидемии, пишет The Guardian. «Мы уже видим, что действующие ограничения не останавливают рост числа случаев заражения COVID-19 во многих частях страны. Это очень похоже на третью волну», – утверждает профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) Мартин Макки.

В случае если прогнозы ученых оправдаются, полное снятие ограничений, запланированное на 21 июня, может быть отложено на неопределенный срок. По мнению экспертов, любой прирост числа заболевших опасен для NHS, которая сейчас разбирается с отложенными из-за пандемии операциями.

На Даунинг-стрит считают, что пока рано делать какие-то выводы. Министр по вопросам вакцинации Надим Захави не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что британцам до конца лета будет рекомендовано работать из дома и соблюдать масочный режим. «На данный момент у нас недостаточно данных. В некоторых районах страны ситуация с вирусом стабильная, но где-то индийский штамм коронавируса B.1.617.2 начинает обгонять кентский по числу заражений», – рассказал Захави на шоу Эндрю Марра.

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