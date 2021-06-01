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Экспорт услуг из Великобритании в ЕС сократился на £113 млрд за три года

Экспорт услуг из Великобритании в ЕС сократился на £113 млрд за три года
Фото:commons.wikimedia.org

«Брекзит» стал причиной значительного падения показателей

«Брекзит» нанес сокрушительный удар по экспорту услуг из Великобритании в ЕС еще до окончательного выхода страны из альянса, пишет The Independent. К такому выводу пришли исследователи Астонского университета в Бирмингеме. Внешняя торговля услугами начала сокращаться сразу после проведения референдума, а совокупные потери британской экономики с 2016 по 2019 год составили £113 млрд.

Исследовательская группа не стала включать в анализ данные 2020 года, поскольку торговое соглашение между Великобританией и ЕС все-таки было подписано. Кроме того, показатели 2020 года могут быть неоднозначно истолкованы из-за того, что отражают влияние не только «Брекзита», но и пандемии коронавируса.

Сильнее всего от последствий «Брекзита» пострадал финансовый сектор, поскольку банки и страховые компании начали уходить из Лондона в другие города Европы. Более 400 компаний покинули британскую столицу полностью или перевели оттуда в ЕС большую часть своих операций. А в 2021 году Амстердам впервые обогнал Лондон по объему торговли ценными бумагами. Профессор экономики Астонской бизнес-школы Джун Ду утверждает, что этот тренд будет усиливаться по мере снятия коронавирусных ограничений.

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