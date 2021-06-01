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Фестиваль «Фермата»

Фестиваль «Фермата»

ChamberMusicBox представляет фестиваль классической музыки и визуального искусства «Фермата», который состоится в рамках Недели искусств Кенсингтона и Челси. Ведущие артисты Великобритании дадут четыре живых концерта на фоне выставки картин и рисунков (в экспозиции более 100 работ), созданных классическими музыкантами во время пандемии.

16 марта 2020 года жизнь артистов-исполнителей изменилась в одночасье: все концерты были отменены. По мере того как недели локдауна превращались в месяцы, большинство музыкантов, чтобы свести концы с концами, бралось за другую работу, при этом многие из них в поисках новых путей для творческого самовыражения начали рисовать.

КОГДА:  25–27 июня (25 и 27 июня концерты начинаются в 19:45, 26 июня – в 15:00, 20:00)
ГДЕ: St Cuthbert’s Earl’s Court, 50 Philbeach Gardens, London SW5 9EB
БИЛЕТЫ: chambermusicbox.com/fermata-festival

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