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Международный литературно-музыкальный марафон «Пушкин – всему миру»

Международный литературно-музыкальный марафон «Пушкин – всему миру»

6 июня, в День русского языка и 222-ю годовщину со дня рождения А. С. Пушкина, пройдет международный литературно-музыкальный марафон «Пушкин – всему миру». В рамках онлайн-мероприятия планируются выступления известных пушкинистов, поэтов, музыкантов и любителей живого русского слова. Ведущие марафона – американский и российский переводчик, поэт и драматург Джулиан Генри Лоуэнфельд (в 2020 году был награжден медалью Пушкина за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия) и представитель Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков.

Организаторы – представительство Россотрудничества в Великобритании.

КОГДА: 6 июня в 13:00
ГДЕ: онлайн-трансляция в YouTube по ссылке bit.ly/pushkin222
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