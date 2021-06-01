6 июня, в День русского языка и 222-ю годовщину со дня рождения А. С. Пушкина, пройдет международный литературно-музыкальный марафон «Пушкин – всему миру». В рамках онлайн-мероприятия планируются выступления известных пушкинистов, поэтов, музыкантов и любителей живого русского слова. Ведущие марафона – американский и российский переводчик, поэт и драматург Джулиан Генри Лоуэнфельд (в 2020 году был награжден медалью Пушкина за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия) и представитель Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков.

Организаторы – представительство Россотрудничества в Великобритании.

КОГДА: 6 июня в 13:00

ГДЕ: онлайн-трансляция в YouTube по ссылке bit.ly/pushkin222

БИЛЕТЫ: бесплатно, для всех желающих