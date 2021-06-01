Правительство готовится обновить список стран для путешествий

В «красный список» могут попасть Бахрейн, Кувейт, Коста-Рика, Тринидад и Тобаго

На этой неделе правительство Великобритании готовится представить обновленный список стран для путешествий. По сообщению газеты The Telegraph, в «красный список» могут попасть четыре государства: Бахрейн, Кувейт, Коста-Рика, а также Тринидад и Тобаго. Заболеваемость COVID-19 в них уже выше, чем в других странах «красного списка». Это значит, что по прибытии из них гражданам Великобритании придется провести десять дней в карантинном отеле и заплатить за самоизоляцию порядка £1 750.

С 1 июня терминал 3 лондонского аэропорта Хитроу будет принимать исключительно прибывающих из стран «красного списка». Министры также предупредили граждан, что список безопасных для путешествий направлений также может поменяться: ожидается, что в него войдут еще несколько государств.

Не только Великобритания на регулярной основе пересматривает коронавирусные ограничения. С 1 июня въезд во Францию ​​разрешен только гражданам ЕС и самой Франции, а также тем, кто путешествует по необходимости. Прибывшие в страну должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 и отбыть семидневный карантин.