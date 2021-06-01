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Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией со 2 июня

Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией со 2 июня
Фото:123rf.com

Рейсы по маршруту Москва – Лондон будут совершаться три раза в неделю

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить авиасообщение с Великобританией со 2 июня. «В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения», – говорится в официальном документе на сайте правительства.

Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе.

Посольство Великобритании в Москве напоминает, что правила для прибывающих из России в Англию не изменились: Россия по-прежнему находится в «желтом списке». До вылета пассажирам необходимо сдать тест на COVID-19, заполнить форму вылета и забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо будет сдать на второй и восьмой дни после прибытия. Самоизоляция по прилете длится десять дней.

Помимо Великобритании, с 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией.

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