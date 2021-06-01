TfL получит еще £1 млрд от государства

Из-за пандемии пассажиропоток упал на 90%

Правительство согласилось оказать Transport for London (TfL) дополнительную финансовую помощь в размере £1,08 млрд, пишет Sky News. Это позволит автобусам и метро ходить в полном объеме минимум до декабря 2021 года.

Мэр столицы Садик Хан уже дважды обращался за помощью к государству: из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в лондонском метро уменьшился на 95%, а в автобусах — на 85%, что привело к большим убыткам. В обмен на помощь мэру пришлось выполнить несколько условий. Компания TfL пообещала пересмотреть схему выплаты пенсий и согласовать с министерством транспорта внедрение автоматических поездов в метро.

Садик Хан остался недоволен условиями сделки и обвинил правительство в установлении «драконовских мер». Во время предыдущих переговоров в 2020 году ему пришлось повысить плату за проезд, которую он держал на одном и том же уровне с 2016 года. Сдерживание роста цен было его главным козырем в предвыборной гонке за пост мэра.