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Великобритания заняла последнее место в Европе по качеству воды для купания

Великобритания заняла последнее место в Европе по качеству воды для купания
Фото:123rf.com

Возглавляют рейтинг Кипр, Греция и Мальта

Качество воды является важным фактором при выборе места для отдыха, поэтому Европейское агентство по окружающей среде (EEA) каждый год публикует отчет о чистоте водоемов в европейских странах. Согласно данным за 2020 год, Великобритания занимает последнее место в рейтинге качества воды для купания.

Только 110 британских прибрежных точек получили высшую оценку. В 32 местах качество воды признано хорошим, в 29 – удовлетворительным, а еще в 12 – неудовлетворительным.

Аналитики отмечают, что в отчете отсутствовали данные о 457 британских купальных точках. Это связано с тем, что коронавирусные ограничения препятствовали отбору проб. Однако и с учетом информации обо всех водоемах Великобритания занимала последние позиции в списке. Проведенное газетой The Guardian расследование показало, что британские водохозяйственные компании регулярно сливают в водоемы тонны неочищенных сточных вод.

В топ-5 рейтинга за 2020 год вошли Кипр, Греция, Мальта, Хорватия и Австрия. Не менее 95% водоемов этих стран получили высшую оценку регулятора.

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