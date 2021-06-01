Великобритания заняла последнее место в Европе по качеству воды для купания

Возглавляют рейтинг Кипр, Греция и Мальта

Качество воды является важным фактором при выборе места для отдыха, поэтому Европейское агентство по окружающей среде (EEA) каждый год публикует отчет о чистоте водоемов в европейских странах. Согласно данным за 2020 год, Великобритания занимает последнее место в рейтинге качества воды для купания.

Только 110 британских прибрежных точек получили высшую оценку. В 32 местах качество воды признано хорошим, в 29 – удовлетворительным, а еще в 12 – неудовлетворительным.

Аналитики отмечают, что в отчете отсутствовали данные о 457 британских купальных точках. Это связано с тем, что коронавирусные ограничения препятствовали отбору проб. Однако и с учетом информации обо всех водоемах Великобритания занимала последние позиции в списке. Проведенное газетой The Guardian расследование показало, что британские водохозяйственные компании регулярно сливают в водоемы тонны неочищенных сточных вод.