В Бирмингеме водители будут платить за въезд в центр города

Плату начнут взимать с 14 июня

С 1 июня в Бирмингеме вступил в силу новый закон, призванный снизить уровень загрязнения воздуха, пишет BBC. Водители старых автомобилей на бензине и дизеле должны ежедневно платить £8 за проезд в центр города, объявленный зоной чистого воздуха (Clean Air Zone). Для водителей грузовых автомобилей и автобусов с высоким уровнем выбросов в атмосферу сумма сбора составляет £50.

Муниципалитет решил помочь автомобилистам привыкнуть к новым правилам и позволил им не платить деньги в течение первых двух недель. Сбор с водителей начнут взимать только с 14 июня. «Мы хотим дать людям немного времени, чтобы они могли приспособиться к нововведениям», – заявил член кабинета министров по вопросам транспорта и окружающей среды Вассим Зафар.

Узнать, подпадает ли тот или иной автомобиль под действие нового закона, можно на сайте правительства.

Новый законопроект привел к ожесточенным спорам. Некоторые считают, что время для его введения выбрано неудачно, поскольку страна оправляется от последствий пандемии COVID-19. Но, по словам Вассима Зафара, в городе есть множество людей, на которых действие закона не распространяется. «Мы не заинтересованы в получении денег, мы хотим, чтобы в центре города ездили экологически чистые автомобили», – добавил он.