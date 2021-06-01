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Выставка работ Бэнкси

Выставка работ Бэнкси

В Ковент-Гардене открылась выставка работ анонимного художника Бэнкси. Экспозиция, состоящая из 60 работ из частных коллекций, собранных по всему миру, считается одной из самых крупных передвижных выставок известного уличного художника. В экспозиции представлены гравюры, картины, трафареты и скульптуры, созданные художником с 1997 по 2008 год, в том числе знаменитые «Девочка с воздушным шаром» и «Метатель цветов». Выставку уже посетили более 750 тыс. человек – в таких городах, как Мельбурн, Сидней, Окленд, Тель-Авив, Торонто и Майами.

КОГДА: ежедневно до 1 ноября, с 10:00
ГДЕ: 50 Earlham St, West End, London WC2H 9LJ
БИЛЕТЫ: £25,80 (www.strandpalacehotel.co.uk/3sp/guide/attractions/the-art-of-banksy)

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