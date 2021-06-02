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Гроза далматинцев снова на экранах

Гроза далматинцев снова на экранах
Сергей Сычев

Сергей Сычев

«Круэлла» (Cruella), США, 2021,
режиссер Крейг Гиллеспи

«Джокер» или не «Джокер» – пока публику дразнили промоматериалами по диснеевской «Круэлле», интернет трещал по швам от догадок и дискуссий. Психопатка с биполярным расстройством и общий визуальный стиль в трейлере отсылали, казалось, к суперхиту с Хоакином Фениксом. Но было очевидно, что идти проторенной конкурентами дорожкой «Дисней» вряд ли решится. Да и сказка про далматинцев все же отличается от мрачного нуарного мира комиксов DC.

Фильм вышел, и теперь можно спокойно ответить: нет, не «Джокер». Это менее эстетское и концептуальное кино, но у него есть ряд неоспоримых достоинств – в частности, вполне удавшаяся попытка встроить фирменный диснеевский гуманизм в историю, которая как будто бы этого не предполагает. А еще действие разворачивается не в вымышленном Готэме, а в Лондоне 70-х годов прошлого века, пусть и выполненном довольно условно.

Главная героиня – юная авантюристка Эстелла, единственные друзья которой, наивные и добродушные карманники, с радостью помогают ей во всех проделках. Они ее настоящая семья: мать Эстеллы давным-давно умерла, а отца девушка не знала. Эстелла умна и талантлива, она мечтает стать известным модельером, а для этого нужно сначала сделать себе карьеру у местной законодательницы haute couture – нарциссичной, властной и жестокой баронессы фон Хельман. Та – воплощенное зло. Фон Хельман, открыто презирающая всех и вся, живет лишь ради того, чтобы принимать раболепное восхищение перед своим талантом модельера. Эстелла быстро становится незаменимой помощницей фон Хельман, но из недр души девушки вырастает вторая личность – опасная и неудержимая Круэлла, достойная соперница фон Хельман.

Разница между подходом к моде у фон Хельман и Круэллы как у Моцарта и Мэрилина Мэнсона. Круэлла в маске устраивает не просто показы, а перфомансы, спектакли, супершоу, дикие и жестокие. Ее наряды то скроены из газет, то имитируют сотни выброшенных в мусор платьев, превратившихся в гигантский шлейф, а вместо традиционного подиума Круэлла предпочитает крыши автомобилей или импровизированные подмостки для панк-концерта. Это всегда свежо, агрессивно и очень талантливо, так что Круэлла быстро становится неофициальной королевой моды, однако фон Хельман сдаваться не собирается.

Вопрос о мести и цене, которую приходится платить за месть, в современной массовой культуре в последнее время становится центральным. Это не только «Джокер», но и «Выживший», и «Три билборда», и «Манк», и «Девушка, подающая надежды», и «Паразиты», и «Ирландец», и все, что угодно, вплоть до перезапуска «Звездных войн» и сиквела главной видеоигры для PS4, Last of Us. А если отступить чуть дальше, там будут «Догвилль», «Убить Билла» и многие другие высказывания о том, что, в сущности, нет ничего вреднее желания расплатиться с обидчиками по полной программе – и ничего необходимее.

Видимо, этот тренд своей интенсивностью обязан 11 сентября– отправной точке нового столетия, которая сущностно, предельно поставила вопрос о мщении перед человечеством. Кто виноват, кто должен ответить и в какой мере, кто судит и за что конкретно, в кого превращается мститель и как он сам себя губит – все это до сих пор не отрефлексировано до конца, поэтому искусство постоянно сталкивает нас с сюжетами, где надо решить для себя такие вопросы на локальном уровне. А рядом разворачиваются реальные катаклизмы, где происходит все то же самое. Мы не можем сказать, кому и как надо отвечать за погибших в ДНР, Сирии, Афганистане или Ираке. И очень трудно не встать на сторону Джокера, который, как и его прототип Трэвис Бикл из «Таксиста», решает очистить город от скверны самым радикальным способом – и стать суперзвездой.

«Дисней» в «Круэлле» предпринял очень интересную попытку, впрочем не впервые: прием не раз использовался в его мультиках. Двух карманников Круэллы критики не зря уже прозвали Тимоном и Пумбой – это комические персонажи, которые, как ни странно, оказываются и центральным нравственным ориентиром в треугольнике фон Хельман – Круэлла – Эстелла. В общем, логично: это же типичные «маленькие люди», из низов, выросшие диккенсовские дети, сохранившие при своем ремесле душевную чистоту и наивность. Они, а не главная героиня оказываются камертоном повествования. С простодушием, граничащим с юродством князя Мышкина, они заявляют, что Эстелле будут помогать, а Круэлле – не видят смысла. Хотя последняя кругом права: она и мстит правильно, и обществу помогает, и за обиженных вступается, она тот самый народный мститель, супергерой, объединяющий талант с жаждой мщения, – и все же, как только в ее правде кончается любовь, уступая место рациональной эффективности, воришки сразу начинают бить тревогу. Словно ангелы-хранители, они взывают к ее совести и стараются помочь справиться с ее демонами.

Это разворот куда более неожиданный и радикальный, чем попытка оправдать будущую убийцу далматинцев, которую уже шестьдесят лет ненавидит все человечество. Сыгравшая баронессу Эмма Томпсон безупречна, Круэлла – Эмма Стоун великолепна, но Джоэль Фрай в роли Джаспера настолько чист и тонок, дает временами такого Адама Драйвера, что уже хочется про него отдельный спин-офф. Как раз в диккенсовском ключе: этот писатель сегодня как никогда актуален и нужен.

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