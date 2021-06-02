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Людмила Котане: «Радуйтесь, даже если ребенок прочел одну букву»

Людмила Котане: «Радуйтесь, даже если ребенок прочел одну букву»

Людмила Котане (родилась в Волгограде, окончила факультет информатики и вычислительной техники Владимирского государственного университета) – основатель школы русского языка Business Russian IC в Риге и языковой школы Lingua Sphere, автор учебных пособий и курсов для изучения русского языка как иностранного (РКИ), в том числе курса «Business Russian Communication» на платформе Coursera. Сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом. Проживает в Риге.

– Людмила, как получилось так, что вы, инженер-программист, начали преподавать русский язык как иностранный, писать учебные материалы по деловому русскому?

– Это сложный коктейль событий! Кроме технического образования, у меня за плечами бизнес-школа Открытого университета Великобритании. По окончании университета я работала в сфере маркетинга в России, затем, когда мы с мужем переехали на его родину, в Ригу, руководила маркетинговым отделом в одной из крупных компаний Латвии. Все было прекрасно до кризиса 2008 года: компания обанкротилась. Тогда же у нас родился первый ребенок, и возник логичный вопрос: как совместить желание быть с сыном и работу? Так появилась идея преподавать РКИ для компаний – я знала реалии российского рынка, стиль общения и нюансы. Казалось, достаточно купить учебник по деловому русскому языку, и можно начать преподавать. Но вышла незадача: никаких учебных пособий по бизнес-русскому тогда не было. И я, вдохновившись свободной нишей, решила написать учебник самостоятельно. Собирала материал, отрабатывала его на уроках, консультировалась с лингвистами…

– Ваша книга «Научи меня читать» тоже родилась из личного опыта?

– Да, а также из наблюдений за детьми и знаний, которые я перенесла в книгу. Я разрабатывала ее так, чтобы ребенку было легко и приятно держать ее в руках – она небольшая, в мягком переплете, с матовым ламинатом, на кремовой бумаге, с чудесными акварельными иллюстрациями художника Олега Гладченко.

– Эта книга для родителей или для детей?

– И для тех, и для других. Все дети очень разные, к каждому нужно подходить индивидуально: с одним ребенком будет достаточно посидеть два дня, и он потом сам начнет читать, а с другим понадобится чуть больше времени.

В предисловии к книге – небольшие советы родителям. Как говорит профессор Черниговская, процесс научения чтению сложнее, чем научения ходить. Каждый раз, когда ребенок учит что-то новое, у него формируется новая нейронная связь. Поэтому мне хочется добавить: радуйтесь, даже если ребенок прочел одну букву, как радовались его первому шагу.

– Какие еще советы вы даете родителям?

– Важно обращать внимание на ваше эмоциональное состояние, ведь это первый образовательный опыт ребенка, и он должен быть не просто положительным, а радужным. Именно тогда у ребенка формируются механизмы любопытства, и он с радостью хочет учиться дальше. Если у родителя хорошее настроение, то и процесс обучения будет легким и радостным. А если родитель раздражен, то процесс чтения будет восприниматься сложно, возникнут так называемые блоки. Предвосхищайте радость познания у вашего малыша, радость времени, проведенного вместе, и вы сами удивитесь, как легко будут проходить ваши занятия!

– В чем уникальность вашего метода обучения чтению?

– Я называю это методикой сотворческого чтения. Совместное чтение с ребенком очень важно. Когда взрослые читают своим детям (или учат чему-то), происходит зеркальный эффект, о котором в 1990-х годах написал итальянский нейробиолог Джакомо Риццолатти, открывший зеркальные нейроны.

Мне бы очень хотелось, чтобы родители начали практиковать этот метод. Садитесь рядом с ребенком и придумывайте любую историю, где главный герой – ваш ребенок. Часть слов из рассказа пишите на бумаге. Например: «Лиса пошла в магазин и купила…» Конечно, у ребенка возникнет вопрос, что купила лиса. Тогда родитель пишет слово, например «торт», которое ребенок должен прочесть. Прочитал – рассказ продолжается. Если он не прочтет, история дальше развиваться не будет. Любопытство – сильнейший импульс к обучению. Дальше идут вопросы: «А что купил Енот?» – «Конфеты». Затем в рассказе время делать покупки ребенку: используя его имя, можно написать, что он купил, например, лук. Ребенку вряд ли понравится этот выбор! Он бы предпочел что-то вкусненькое – и тогда можно сказать: «Ну хорошо, ты купил…» Так можно написать сначала названия нескольких продуктов, которые ребенок точно не любит, а в конце – что-то любимое. Это задание-игра направлено на отработку чтения и на запоминание новых слов.

– По какому принципу выстраиваются уроки?

– В книге я даю советы, как учить алфавит. Но лучше эта книга подойдет для детей, которые уже освоили буквы. Тексты рассказов располагаются от простого к сложному. Они напечатаны шрифтом двух цветов: черный – читает родитель, а красный – ребенок.

Также есть разделы с заданиями, где ребенок знакомится с написанием новых слов. Самые первые тексты начинаются с однобуквенных предлогов – «к», «в», «о» – для чтения ребенком. Когда он читает их в контексте рассказа, то понимает: это не просто буква, а слово, которое он сам прочел. Эта ступень формирует в сознании ребенка понимание того, что он не просто знает буквы-символы, а умеет читать. И это огромная победа! Затем переходим на следующую ступень – соединить какие-то несложные слова, наподобие «мур-мур», с рисунком кошки. Тут помогает ассоциация. Или родитель прочитал слово «нет», написанное черным, а потом слово «нет» написано уже красным, и ребенок, отзеркалив, его повторит.

Также в рассказах есть пропущенные места, где можно вписать имя ребенка, сделав его героем истории. С седьмого рассказа даются слова, которые родитель должен вписать в рассказ. Это сделано для того, чтобы ребенок видел, как эти слова рождаются. Таким образом, ребенок начинает ассоциировать буквенный символ на бумаге с визуальным образом у себя в голове.

– Это книга подходит для детей-билингвов?

– Важно сказать, что я мама двух билингвов: мои дети хорошо владеют русским и латышским языками. Да, эта книга абсолютно точно подойдет для детей, которые растут в двуязычных и трехъязычных (и больше) семьях.

– Что бы вы порекомендовали родителям, которые хотят сохранить у ребенка знание русского языка (в семьях, где русский язык не доминирующий)?

– Взрослые должны договориться между собой заранее, что их миссия – сохранить язык у ребенка. Есть огромное количество исследований, подтверждающих, что билингвы живут дольше, меньше подтверждены старческой деменции и т. д. Идеальная ситуация – сохранить идею, что есть «язык мамы» и есть «язык папы».

В среднем нужно продержаться хотя бы до десяти лет – это позволит создать фундамент, который потом ничто не пошатнет. Если вы не будете дисциплинированны, язык останется, но для пассивного понимания. В этом плане английский язык «токсичнее», чем русский: он застревает в голове быстрее. Если сравнить язык с полем, засеянным разными травами (здесь красный клевер, там белый клевер, а там лаванда), и если оставить все как есть и ничего не делать – посмотрите, что будет с полем через пять лет? Останется что-то одно. Поэтому держитесь, друзья! Пойте колыбельные, детские песенки, читайте стихи, сказки и обсуждайте их.

– А как быть в ситуации, когда ребенок идет в школу и попадает в языковую среду, где доминирует только один язык?

– Конечно, это огромная нагрузка на родителей: нужно создать языковые условия для детей. Когда вы общаетесь с ребенком, вы должны это делать только на русском языке. Если ребенок отвечает на другом языке, он говорит вам это не потому, что он не хочет говорить по-русски, а потому, что мозгу так легче, чем выискивать слова из русского языка. Тогда ребенку нужно помочь – отзеркальте фразу по-русски, будто не поняли ее: «Ты хочешь пойти гулять?» Ждите, пока он ответит вам тоже по-русски. Еще можно организовать что-то вроде разговорного клуба для детей, онлайн-группу, где дети бы общались только по-русски, обсуждали фильмы, книги, заводили друзей. Замечательно, если в этой группе будут дети ваших друзей, которые живут в России, чтобы не было возможности «облокотиться» на иностранный язык.

– Какие у вас будущие планы, помимо диссертации, которую вы пишете?

– Сейчас я работаю над изданием новой книги – это сказка для детей «О Доброй долине и разноцветном дракончике Ди», которую я написала несколько лет назад для сына. Мне хотелось создать историю с положительными героями, в которой никто не ругается, где есть теплые и дружеские отношения. Еще я работаю над учебником по РКИ для детей школьного возраста (с шести – семи лет), который, надеюсь, будет поддержан СПбГУ.

Беседовала Ольга Кентон

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