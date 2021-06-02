По Лондону: от Мендельсона до Шекспира

Лондон неисчерпаем, как кроличья нора в «Алисе в стране чудес», и в нем постоянно открывается что-то необычное: дерево Мендельсона и старейший дом в Сити, «Золотой мальчик» и первый питьевой фонтан, самый литературный паб и театр Шекспира. И все эти достопримечательности расположены на небольшом отрезке от Барбикана до Темзы. Наше путешествие, главным ориентиром для которого станет собор Святого Павла, начнется со станции метро «Барбикан». Первая остановка – дерево Мендельсона.

1. Дерево Мендельсона

Стоящее изолированно в центре Лондона дерево Мендельсона – это останки пятисотлетнего бука из бакингемширского леса. Когда-то тот лес был любимым местом прогулок Мендельсона. Поговаривают, что композитор очень любил сидеть под его деревьями – возможно, в их тени Феликс Абрамович черпал свое вдохновение, например, перед концертами Филармонического общества. Весьма вероятно, что именно там он начал подумывать о создании музыки к великой пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», в том числе «Свадебного марша». Кто знает? Но известно, что в качестве свадебного гимна марш впервые прозвучал 2 июня 1847 года в церкви Святого Петра в Тивертоне – на венчании Дороти Кэрью и Тома Дэниэла.

Следуем дальше. Возвращаемся тем же маршрутом, которым пришли, и сворачиваем от станции метро «Барбикан» направо, двигаясь в сторону церкви Святого Варфоломея, где на Клот-Фейр, 41 находится…

2. Старейший дом в лондонском Сити

На маленькой улочке в Фаррингдоне спрятано весьма примечательное здание, построенное между 1597 и 1614 годами. Это самый старый дом в Сити, который уцелел в Великий лондонский пожар в 1666 году – по одной из версий, благодаря монастырским стенам вокруг церкви Святого Варфоломея. Говорят, что изначально здание было частью более крупной постройки, состоящей из одиннадцати домов. До сих пор на окнах поместья со свинцовыми стеклами изнутри сохранились выгравированные алмазным пером подписи некоторых известных посетителей, например сэра Уинстона Черчилля.

Оказавшись в этих местах, обойти вниманием церковь Святого Варфоломея – непростительная ошибка. Да и пройти мимо такой красоты невозможно, тем более что со сторожкой при церкви связаны весьма любопытные факты.

3. Сторожка церкви Святого Варфоломея

Церковь Святого Варфоломея Великого, которую охраняет тюдоровская сторожка, была основана в 1123 году как августинский монастырь. Храм несколько раз перестраивался, а сторожка пережила Великий лондонский пожар в 1666 году – ее спасли огромные стены соседнего монастыря. Многие полагают, что королева Мария именно тут ела цыпленка и пила красное вино, наблюдая, как протестантские мученики горят на костре. На самом деле это не так, поскольку она отошла в лучший мир примерно за сорок лет до постройки сторожки. Хотя факт остается фактом: небезызвестный Уильям Уоллес был казнен в ста метрах от этого места.

Не вдаваясь в страшные подробности эпохи Средневековья, направимся прочь от мрачных смитфилдских вязов в сторону места, где удалось остановить Великий лондонский пожар, – на Пай-корнер. Здесь, на перекрестке Гилтпур-стрит и Кок-лейн, находится «Золотой мальчик».

4. «Золотой мальчик» на Пай-корнер

Когда-то на углу этих двух улиц располагалась довольно неприглядная питейная дыра – паб «Фортуна войны». Принято считать, что Великий лондонский пожар утих именно на этом месте (начался с «пудинга» и закончился «пирогом» – пожар дошел от Паддинг-лейн до Пай-корнер). Позже паб исчез, но небольшой мемориал XVII века в нише углового дома, известный как «Толстый мальчик», а впоследствии как «Золотой мальчик» на Пай-корнер, до сих пор находится на своем первоначальном месте. А надпись на мемориале – «Этот мальчик – напоминание о недавнем пожаре в Лондоне, вызванном грехом чревоугодия» – служит лондонцам немым предостережением.

Продолжаем движение в направлении собора Святого Павла. Следующей точкой назначения станет первый в Лондоне питьевой фонтан.

5. Первый в Лондоне питьевой фонтан

Он находится на углу близ церкви Гроба Господня в Холборне. История фонтана иллюстрирует, насколько кошмарным было водоснабжение в Лондоне. К середине XIX века вода была такой грязной, что вместо нее люди стали использовать пиво – как более безопасную альтернативу. В 1859 году силами двух филантропов – членов парламента Сэмюэла Гурни и Эдварда Уэйкфилда – была образована Ассоциация питьевых фонтанов и кормушек для скота, а также открыт первый питьевой фонтанчик, которым ежедневно пользовались около семи тысяч человек. Позднее было построено еще восемьдесят пять таких фонтанов – эти фонтаны или их фрагменты можно обнаружить на территории столицы и по сей день.

Движемся дальше: выходим на Уорик-лейн (Warwick Lane), идем прямо, потом сворачиваем налево и всего через пару минут оказываемся перед главным входом в собор Святого Павла.

6. Собор Святого Павла

Нынешний храм является уже четвертой «реинкарнацией» деревянного собора, построенного в 604 году и сгоревшего в 675 году. Он трижды воскресал (правда, уже в каменной версии) и трижды погибал – сначала его разрушили викинги, а потом он вновь становился жертвой пожара. Предыдущий собор, известный как Старый Сент-Пол, во времена своего существования считался одним из крупнейших в Европе: высота его шпиля почти достигала 150 метров. Но Великий лондонский пожар не пожалел эту красоту. Воссоздать храм заново смог гений великого Кристофера Рена – и спустя тридцать два года и три месяца после того, как искра из пекарни «Фарринерз» вызвала пожар, собор Святого Павла вновь открыл свои двери. Произошло это 2 декабря 1697 года. Однако официальным днем рождения храма принято считать 20 октября 1708 года – день 76-летия Кристофера Рена. Несмотря на то, что после возрождения собор стал чуть ниже (111 метров), это не помешало ему до 1962 года оставаться самым высоким зданием британской столицы.

Разобравшись с «метрикой» собора, наконец зайдем внутрь. Это уникальное строение, по словам его создателя, представляет собой рационализированное английское барокко. Собор построен из портлендского камня в стиле позднего Ренессанса и по форме похож на большой крест, потому что при проектировании Рен взял за основу крестово-купольный тип храма. Архитектор попытался соединить в стиле постройки особенности средневекового романо-готического строительства и элементы французского классицизма эпохи Людовика XIV. Посетителей сразу при входе встречают восемь композиций кисти Джеймса Торнхилла, изображающих эпизоды из жизни апостола Павла, а также неф – большое церемониальное и общественное пространство, в котором находится Великая западная дверь. В северной части прохода установлены памятник герцогу Веллингтонскому и группа статуй, символизирующих доблесть, трусость, правду и ложь.

На протяжении всей своей истории собор Святого Павла служил ключевым местом для многих событий британской истории – например, свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году, похорон лорда Нельсона, Уинстона Черчилля, герцога Веллингтона, Маргарет Тэтчер. В склепе, который расположен в подвальной части собора, были погребены такие знаменитые британцы, как сэр Исаак Брок, Чарльз Роберт Кокерелл, сэр Эдвин Лаченс, лорд Китченер, граф Веллингтонский, лорд Нельсон, Генри Мур, барон Коллингвуд, сэр Уильям Александер Смит, сэр Уинстон Черчилль, сэр Александр Флеминг, Вулзли Гарнет, Манделль Крейтон, Луиза Крейтон, Рой Герберт Томсон и сам Кристофер Рен. По древней традиции после своей кончины в 1723 году архитектор удостоился чести быть захороненным в построенном им соборе. Краткая эпитафия на надгробной плите гласит: «Si Monumentum requiris, circumspice!» («Если ищешь монумент, оглянись!»).

Посещение собора Святого Павла будет неполным, если не подняться по ступеням на вершину купола и не осмотреть Галерею шепотов: даже самый легкий шепот разнесется по всему собору благодаря уникальной акустике галереи. Преодолеем 117 ступенек, чтобы увидеть Каменную галерею, и еще 166, ведущих к Золотой галерее. Панорамный вид, открывающийся отсюда, вы не забудете никогда!

Несмотря на то, что официальная экскурсия, охватывающая большую часть собора, склепа, верхних этажей и зон, длится порядка полутора часов, наслаждаться великолепием и магнетизмом этого величественного строения хочется намного дольше, как и оригинальными скульптурами вокруг храма.

Также интересно будет прогуляться по самому молодому и узкому лондонскому мосту Миллениум и, перейдя на южный берег реки, посетить галерею Тейт-Модерн (7) либо шекспировский театр «Глобус» (8). Или отправиться на запад, в сторону Флит-стрит, бывшей цитадели британской прессы, и перекусить, погрузившись в атмосферу старой Англии, в самом литературном лондонском пабе – «Старый чеширский сыр».

9. «Старый чеширский сыр» (Ye Olde Cheshire Cheese)

В излюбленном пабе Конан Дойла, Диккенса, Джонсона, Твена, Честертона можно не только попробовать пунш, но и фирменные блюда – часть из них пользовалась популярностью у упомянутых литераторов. Особая гордость паба – многотомная гостевая книга с именами известных посетителей, от членов королевских семей до звезд шоу-бизнеса. Но на первом месте, конечно, список литературных завсегдатаев, многие из которых упоминают этот паб в своих произведениях, например Чарльз Диккенс в «Повести о двух городах» и Агата Кристи в «Украденном миллионе» – здесь обедает известный детектив Эркюль Пуаро.

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Виртуальное путешествие подошло к концу. Но почему бы не повторить его в реальном режиме, воспользовавшись этой статьей и картой? И возможно, вы откроете для себя новые, не менее интересные места – ведь Лондон неисчерпаем.

Подготовил Рубен Пашинян