Силиконы в косметике: польза или вред?

Одни эксперты хвалят силиконосодержащую косметику за мгновенное улучшение внешнего вида кожи и волос, другие – ругают за то, что она скрывает недостатки вместо того, чтобы искоренять их. Вреден ли на самом деле силикон и какую роль он играет в различных средствах для ухода?

Жидкий силикон был получен американскими учеными в 1961 году и с тех пор стал широко применяться как в медицине, так и в косметологии. Примерно половина всех современных косметических средств содержит в своем составе различные типы силиконов. Именно благодаря этому ингредиенту после использования дезодорантов не остается белый налет на коже, а после мытья волос шампунем они становятся гладкими и блестящими. Силиконы относительно безвредны, не вызывают аллергии и раздражения кожи, не проникают в наши внутренние органы и не могут служить причиной онкологических заболеваний.

Виды силиконов

Силиконы делятся на несколько групп в зависимости от свойств.

Водорастворимые силиконы чаще всего входят в состав шампуней. Они улучшают пенообразование косметического средства, создавая стойкую объемную пену, полностью смываются водой и не накапливаются на волосах.

Силиконовые масла, нерастворимые в воде, делают волосы блестящими и облегчают расчесывание. Силиконовые масла чаще всего используются при изготовлении сывороток, ополаскивателей, шампуней «два в одном» и других комбинированных косметических продуктов. При частом применении таких средств силиконовые масла накапливаются в волосах и образуют пленку, смыть которую полностью можно только с помощью специальных шампуней, глубоко очищающих волосы. Силиконовые масла часто содержатся и в различной декоративной косметике: тональных средствах, помаде, туши для ресниц.

«Летучие» силиконы защищают волосы при термоукладке и перепадах температур, а также сокращают время сушки.

Высокополимерные силиконы – самая стойкая группа силиконов. Эти средства используются для специальных задач, например для склеивания секущихся кончиков волос, поскольку создают на волосах плотную пленку и удаляются с большим трудом. Силиконы этой группы также используются в качестве загустителей в кремах, содержащих в составе жидкие масла, и для выравнивания рельефа кожи.

Как силиконы работают в различных продуктах и какой эффект от них мы получаем?

В шампунях и средствах для волос:

– придают блеск,

– смягчают волосы и способствуют легкому расчесыванию,

– «склеивают» секущиеся кончики.

В туши для ресниц:

– способствуют равномерному распределению пигмента,

– защищают ресницы,

– придают блеск,

– делают тушь водостойкой.

В помаде:

– обеспечивают губам ровную, «лаковую» поверхность,

– придают блеск, создают эффект влажных губ,

– придают помаде стойкость.

В дезодорантах и средствах для загара:

– способствуют равномерному распределению средства,

– предотвращают появление белых разводов на коже и одежде,

– делают средство водостойким.

В кремах для лица и тела:

– используются в качестве загустителя,

– делают крем менее жирным и липким,

– способствуют более ровному распределению по поверхности кожи,

– скрывают поры.

Вредны ли силиконы?

По мнению некоторых специалистов, из-за частого использования силиконовых средств волосы деградируют, становятся слабыми, ломкими и пористыми, теряют объем, тяжелеют и плохо поддаются укладке. Однако последние исследования доказали, что силикон не проникает внутрь волоса, так как его молекулы слишком велики, а остается на поверхности. Кроме того, средства с силиконом не ограничивают поступление кислорода к коже головы.

Стоит помнить, что силиконы не оказывают лечебного эффекта, а блеск и шелковистость волос – недолговечный внешний эффект, который пропадет, как только вы перестанете пользоваться средствами с силиконами в составе.

Если вы применяете средство с нерастворимыми силиконами, рекомендуется раз в неделю мыть волосы глубоко очищающим шампунем или применять скраб для скальпа.

Считается, что безопасное содержание силиконов в средствах для волос не должно превышать 45%, в продуктах для кожи лица – 8%.

Силикон и акне

Утверждение, что силиконы в вызывают или усугубляют акне, не было подтверждено в опубликованных исследованиях, как и миф, будто силиконы не дают коже дышать. Благодаря своим молекулярным свойствам силиконы пористы и устойчивы к воздействию воздуха. Можно сравнить силиконы в формуле средств для ухода за кожей с материалом чайного пакетика. Когда вы погружаете чайный пакетик в воду, чай и все его свойства высвобождаются. Так и силиконы остаются на поверхности вашей кожи, а другие ингредиенты проникают в нее. Более того, молекулярная структура наиболее часто используемых силиконов не позволяет им блокировать кожу.

Читаем этикетку

Легко смываемые силиконы, которые не накапливаются при регулярном использовании:

Trideceth-12,

Dimethicone Copolyo,

Dimethicone copolyol/HWP,

Hydroxypropyl,

Polysiloxane,

Lauryl methicone copolyol.

Силиконы, которые смываются водой только при использовании специальных шампуней:

Amodimethicone,

Behenoxy Dimethicone,

Stearoxy Dimethicone.

Практически не вымывающиеся силиконы, требующие регулярного использования специальных очищающих шампуней:

Cetearyl methicone,

Cetyl Dimethicone,

Cyclomethicone,

Cyclopentasiloxane,

Dimethicone,

Dimethiconol,

Stearyl Dimethicone,

Trimethylsilylamodimethicone.

Внимательно читая состав и следуя рекомендациям, вы сможете избежать вредного воздействия силикона на волосы и кожу.