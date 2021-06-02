Силиконы в косметике: польза или вред?

Одни эксперты хвалят силиконосодержащую косметику за мгновенное улучшение внешнего вида кожи и волос, другие – ругают за то, что она скрывает недостатки вместо того, чтобы искоренять их. Вреден ли на самом деле силикон и какую роль он играет в различных средствах для ухода?
Жидкий силикон был получен американскими учеными в 1961 году и с тех пор стал широко применяться как в медицине, так и в косметологии. Примерно половина всех современных косметических средств содержит в своем составе различные типы силиконов. Именно благодаря этому ингредиенту после использования дезодорантов не остается белый налет на коже, а после мытья волос шампунем они становятся гладкими и блестящими. Силиконы относительно безвредны, не вызывают аллергии и раздражения кожи, не проникают в наши внутренние органы и не могут служить причиной онкологических заболеваний.
Виды силиконов
Силиконы делятся на несколько групп в зависимости от свойств.
Водорастворимые силиконы чаще всего входят в состав шампуней. Они улучшают пенообразование косметического средства, создавая стойкую объемную пену, полностью смываются водой и не накапливаются на волосах.
Силиконовые масла, нерастворимые в воде, делают волосы блестящими и облегчают расчесывание. Силиконовые масла чаще всего используются при изготовлении сывороток, ополаскивателей, шампуней «два в одном» и других комбинированных косметических продуктов. При частом применении таких средств силиконовые масла накапливаются в волосах и образуют пленку, смыть которую полностью можно только с помощью специальных шампуней, глубоко очищающих волосы. Силиконовые масла часто содержатся и в различной декоративной косметике: тональных средствах, помаде, туши для ресниц.
«Летучие» силиконы защищают волосы при термоукладке и перепадах температур, а также сокращают время сушки.
Высокополимерные силиконы – самая стойкая группа силиконов. Эти средства используются для специальных задач, например для склеивания секущихся кончиков волос, поскольку создают на волосах плотную пленку и удаляются с большим трудом. Силиконы этой группы также используются в качестве загустителей в кремах, содержащих в составе жидкие масла, и для выравнивания рельефа кожи.
Как силиконы работают в различных продуктах и какой эффект от них мы получаем?
В шампунях и средствах для волос:
– придают блеск,
– смягчают волосы и способствуют легкому расчесыванию,
– «склеивают» секущиеся кончики.
В туши для ресниц:
– способствуют равномерному распределению пигмента,
– защищают ресницы,
– придают блеск,
– делают тушь водостойкой.
В помаде:
– обеспечивают губам ровную, «лаковую» поверхность,
– придают блеск, создают эффект влажных губ,
– придают помаде стойкость.
В дезодорантах и средствах для загара:
– способствуют равномерному распределению средства,
– предотвращают появление белых разводов на коже и одежде,
– делают средство водостойким.
В кремах для лица и тела:
– используются в качестве загустителя,
– делают крем менее жирным и липким,
– способствуют более ровному распределению по поверхности кожи,
– скрывают поры.
Вредны ли силиконы?
По мнению некоторых специалистов, из-за частого использования силиконовых средств волосы деградируют, становятся слабыми, ломкими и пористыми, теряют объем, тяжелеют и плохо поддаются укладке. Однако последние исследования доказали, что силикон не проникает внутрь волоса, так как его молекулы слишком велики, а остается на поверхности. Кроме того, средства с силиконом не ограничивают поступление кислорода к коже головы.
Стоит помнить, что силиконы не оказывают лечебного эффекта, а блеск и шелковистость волос – недолговечный внешний эффект, который пропадет, как только вы перестанете пользоваться средствами с силиконами в составе.
Если вы применяете средство с нерастворимыми силиконами, рекомендуется раз в неделю мыть волосы глубоко очищающим шампунем или применять скраб для скальпа.
Считается, что безопасное содержание силиконов в средствах для волос не должно превышать 45%, в продуктах для кожи лица – 8%.
Силикон и акне
Утверждение, что силиконы в вызывают или усугубляют акне, не было подтверждено в опубликованных исследованиях, как и миф, будто силиконы не дают коже дышать. Благодаря своим молекулярным свойствам силиконы пористы и устойчивы к воздействию воздуха. Можно сравнить силиконы в формуле средств для ухода за кожей с материалом чайного пакетика. Когда вы погружаете чайный пакетик в воду, чай и все его свойства высвобождаются. Так и силиконы остаются на поверхности вашей кожи, а другие ингредиенты проникают в нее. Более того, молекулярная структура наиболее часто используемых силиконов не позволяет им блокировать кожу.
Читаем этикетку
Легко смываемые силиконы, которые не накапливаются при регулярном использовании:
Trideceth-12,
Dimethicone Copolyo,
Dimethicone copolyol/HWP,
Hydroxypropyl,
Polysiloxane,
Lauryl methicone copolyol.
Силиконы, которые смываются водой только при использовании специальных шампуней:
Amodimethicone,
Behenoxy Dimethicone,
Stearoxy Dimethicone.
Практически не вымывающиеся силиконы, требующие регулярного использования специальных очищающих шампуней:
Cetearyl methicone,
Cetyl Dimethicone,
Cyclomethicone,
Cyclopentasiloxane,
Dimethicone,
Dimethiconol,
Stearyl Dimethicone,
Trimethylsilylamodimethicone.
Внимательно читая состав и следуя рекомендациям, вы сможете избежать вредного воздействия силикона на волосы и кожу.
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